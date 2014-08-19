台湾股市：受美股提振盘中上扬，太阳能个股反弹

路透台北8月19日 - 台湾股市周二盘中上涨0.9%，因隔夜美股收高提振市场信心，投资者买入近日下挫的个股。

0155GMT，加权股价指数 上涨至9,225.29点，尾随亚洲多数市场上扬，并自前几个交易日的跌势中回稳。