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亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 10:08 BJT

台湾股市：受美股提振盘中上扬，太阳能个股反弹

路透台北8月19日 - 台湾股市周二盘中上涨0.9%，因隔夜美股收高提振市场信心，投资者买入近日下挫的个股。

0155GMT，加权股价指数 上涨至9,225.29点，尾随亚洲多数市场上扬，并自前几个交易日的跌势中回稳。

太阳能零组件个股自周一重挫走势中反弹，涨幅居前。茂迪 涨停，益通 大涨近5%。

电子类指数 和金融保险类指数 双双上扬逾0.9%。(完)
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