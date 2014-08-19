台湾汇市：台币实质交易盘初区间偏贬，因国际美元走强

路透台北8月19日 - 台币兑美元 周二实质交易区间偏贬。汇银人士指出，美国公布8月房屋建筑商信心升至1月以来最高，有效支撑国际美元走强，拖累盘初台币随韩元等主要亚币较上日区间微跌。

他们并表示，亚洲交易时段美元指数 续扬至81.6附近，吸引盘初部分外资汇出，趋使台币早盘实质交投区间偏弱整理，不过随着台股涨幅扩大，令台币实质交投贬幅略有收敛，料今日台币主交投续在既有区间窄幅波动。

〞出口商还是很淡定，距离月底还有10天，中间会发生什么事情还不知道。〞一位当地大型商银交易人士说。

至于资金流向方面，另有交易员提及，今日台币交投转弱，进口商美元买需明显较上日减少，出口商操作心态则维持观望，待台币价位接近30元上方才会提振出口商抛汇意愿。

本地时间10:02，交易员表示，台北外汇成交量为1.49亿美元，交投大致平稳。台股加权股价指数 则是上涨1.04%，重新站回9,200点上方。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价幅度较上日尾盘稍有缩减。一个月远汇报价 暂报在29.941/29.949左右，上日纽约盘收在29.940。

韩国韩元 周二早盘微跌至1,018.50附近，上日收报1,017.6；人民币兑美元 开盘报6.1435元，上日收报6.1437元。

今日早盘台币主要交易区间区间在29.975-29.990，上交易日全日主要区间在29.950-29.990。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.960-30.000

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