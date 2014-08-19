台湾汇市：台币实质交易盘初区间偏贬，因国际美元走强

重温稿-《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
路透台北8月19日 - 台币兑美元 周二实质交易区间偏贬。汇银人士指出，美国公布8月房屋建筑商信心升至1月以来最高，有效支撑国际美元走强，拖累盘初台币随韩元等主要亚币较上日区间微跌。
他们并表示，亚洲交易时段美元指数 续扬至81.6附近，吸引盘初部分外资汇出，趋使台币早盘实质交投区间偏弱整理，不过随着台股涨幅扩大，令台币实质交投贬幅略有收敛，料今日台币主交投续在既有区间窄幅波动。
〞出口商还是很淡定，距离月底还有10天，中间会发生什么事情还不知道。〞一位当地大型商银交易人士说。
至于资金流向方面，另有交易员提及，今日台币交投转弱，进口商美元买需明显较上日减少，出口商操作心态则维持观望，待台币价位接近30元上方才会提振出口商抛汇意愿。
本地时间10:02，交易员表示，台北外汇成交量为1.49亿美元，交投大致平稳。台股加权股价指数 则是上涨1.04%，重新站回9,200点上方。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价幅度较上日尾盘稍有缩减。一个月远汇报价 暂报在29.941/29.949左右，上日纽约盘收在29.940。
韩国韩元 周二早盘微跌至1,018.50附近，上日收报1,017.6；人民币兑美元 开盘报6.1435元，上日收报6.1437元。
今日早盘台币主要交易区间区间在29.975-29.990，上交易日全日主要区间在29.950-29.990。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.960-30.000
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路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *4/28 0830 经济成长率 第1季 +2.45% +2.88% (概估值) (Q4统计值) * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)