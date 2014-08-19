中国新债：中信银行将于周五招标370亿元固息二级资本债，期限10年

路透北京8月19日 - 中国中信银行 周二公告称，将于周五(22日)招标发行370亿元人民币固息二级资本债券，期限10年，募资金将用于充实二级资本。

该期债在第五年末附有前提条件的发行人赎回权；起息日和缴款截止日同为8月26日，发行期限为8月22日-8月26日。

大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体评级及该期债券的评级均为AAA级。中信证券、中金公司和广发证券为联席主承销商。

近期工农中建四大国有银行均已完成了二级资本债的发行，发行规模介于200-300亿元不等。

“中国版”巴塞尔协议III于2013年1月1日起施行，监管层对银行资本提出更严格要求，规定商业银行从2013年起发行的次级债必须满足“含有减记或转股的条款”等11项标准，否则将被视为不合格资本工具，无法被计入监管资本，从而难以起到提高资本充足率的作用。(完)

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