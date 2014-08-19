美国财政：政府需要时间评估遏制税负倒置可能采取的措施

重温稿-《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
路透华盛顿8月18日 - 美国财政部一名官员周一表示，政府需要花上数周以上的时间评估可能采取的行政措施，遏制美国企业通过迁往他国来降低税负的现象。
美国财政部官员则持续为财长杰克卢拟订一系列的选项清单。
“这是些复杂的议题，因此这项工作无法在一两周内完成，”这位要求不具名的官员表示。
对于政府在没有相关立法的情况下遏制税负倒置(inversion)的效果如何，分析师看法不一。财长杰克卢及其他官员一直在呼吁国会议员对此采取行动。
“在税负倒置侵蚀企业税基之际，我们不能等国会拖上几个月或几年时间才采取行动，”该名官员周一指出。
所谓税负倒置，即美国企业将税籍由国内转移至税负较低的国家，方法为与一家税籍位于这些国家的企业进行合并。而热门的税籍地为爱尔兰及荷兰。
财政部先前即表明正在想方设法，增加企业在税负倒置上的难度，并降低企业这么做的收效。
“财长希望他的团队可于短期内提出建言，”该名官员表示。
尽管部份民主党议员大声疾呼就反税负倒置进行立法，但共和党议员则表明这项议题仅应透过全面性的税务改革来解决，预计今年不会发生。(完) (编译 龚芳; 审校 许娜)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *4/28 0830 经济成长率 第1季 +2.45% +2.88% (概估值) (Q4统计值) * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)