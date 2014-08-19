美国财政：政府需要时间评估遏制税负倒置可能采取的措施

路透华盛顿8月18日 - 美国财政部一名官员周一表示，政府需要花上数周以上的时间评估可能采取的行政措施，遏制美国企业通过迁往他国来降低税负的现象。

美国财政部官员则持续为财长杰克卢拟订一系列的选项清单。

“这是些复杂的议题，因此这项工作无法在一两周内完成，”这位要求不具名的官员表示。

对于政府在没有相关立法的情况下遏制税负倒置(inversion)的效果如何，分析师看法不一。财长杰克卢及其他官员一直在呼吁国会议员对此采取行动。

“在税负倒置侵蚀企业税基之际，我们不能等国会拖上几个月或几年时间才采取行动，”该名官员周一指出。

所谓税负倒置，即美国企业将税籍由国内转移至税负较低的国家，方法为与一家税籍位于这些国家的企业进行合并。而热门的税籍地为爱尔兰及荷兰。

财政部先前即表明正在想方设法，增加企业在税负倒置上的难度，并降低企业这么做的收效。

“财长希望他的团队可于短期内提出建言，”该名官员表示。