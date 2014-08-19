港股业绩：华润置地中期核心净利按年增84%，拟向母公司收购资产

****主要国家经济指标预测--4月26日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
路透香港8月19日 - 大型蓝筹内房股--华润置地 周二公布，上半年核心净利按年增长83.7%，受益开发和投资物业的收益上升；同时并宣布与母公司华润集团签署谅解备忘录，拟向后者收购一批位于深圳及山东省的物业项目，惟未有透露具体涉资金额。
截至6月底止半年，华润置地撇除投资物业重估增值后，核心净利为36.9亿港元。核心净利润率亦由去年同期的12.7%升至上半年的13.3%。
截至7月底止，该公司今年以来实现合同销售额298.2亿元人民币，相当于全年目标700亿元约43%。公司表示，连同去年及以前年度已销售但未结算的签约额673.81亿元，共有972亿元已实现签约额将在今年及以后年度陆续结算，其中已锁定在今年内结算的开发物业营业额达610.76亿元（包括上半年已结算部分）。
华润置地除住宅开发外，亦拥有一批以零售商场为主的投资物业，包括以＂万象城＂及＂五彩城＂命名的购物商场。
该公司在另一份声明中称，已与华润集团订立谅解备忘录，拟向后者收购一家拥有一批在深圳和山东的开发物业项目的公司全部股本，涉及的项目包括深圳大涌村项目、深圳三九银湖项目、济南兴隆项目及济南档案馆东项目。
截至7月底，华润置地的总土地储备建筑面积约3,653万平方米，其中开发物业占2,993万平方米，其余为投资物业，可满足公司未来三至五年的发展需求。
公布业绩及可能注资后，华润置地午盘股价升4.38%，报17.64港元，优于恒生指数 0.18%的升幅。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.48 +0.62 +0.54 2597067 京东 34.96 +0.39 +1.13 6890004 新浪 73.89 +0.64 +0.87 814116 搜狐 38.25 +0.05 +0.13 404993 网易 277.96 +3.82 +1.39 1058663 百度 186.99 +6.96 +3.87 3749200 台湾 台湾积体电路