港股业绩：华润置地中期核心净利按年增84%，拟向母公司收购资产

路透香港8月19日 - 大型蓝筹内房股--华润置地 周二公布，上半年核心净利按年增长83.7%，受益开发和投资物业的收益上升；同时并宣布与母公司华润集团签署谅解备忘录，拟向后者收购一批位于深圳及山东省的物业项目，惟未有透露具体涉资金额。

截至6月底止半年，华润置地撇除投资物业重估增值后，核心净利为36.9亿港元。核心净利润率亦由去年同期的12.7%升至上半年的13.3%。

截至7月底止，该公司今年以来实现合同销售额298.2亿元人民币，相当于全年目标700亿元约43%。公司表示，连同去年及以前年度已销售但未结算的签约额673.81亿元，共有972亿元已实现签约额将在今年及以后年度陆续结算，其中已锁定在今年内结算的开发物业营业额达610.76亿元（包括上半年已结算部分）。

华润置地除住宅开发外，亦拥有一批以零售商场为主的投资物业，包括以＂万象城＂及＂五彩城＂命名的购物商场。

该公司在另一份声明中称，已与华润集团订立谅解备忘录，拟向后者收购一家拥有一批在深圳和山东的开发物业项目的公司全部股本，涉及的项目包括深圳大涌村项目、深圳三九银湖项目、济南兴隆项目及济南档案馆东项目。

截至7月底，华润置地的总土地储备建筑面积约3,653万平方米，其中开发物业占2,993万平方米，其余为投资物业，可满足公司未来三至五年的发展需求。