更新版 1-中国公开市场：300亿元正回购完全对冲，短端资金仍看着松借着难

* 今日发行300亿元正回购完全对冲到期量

* 回购利率仍持平于3.7%

* 质押式回购跌破3.2%显资金宽松

* 但资金看着松借着难 (新增市场人士评论及更多细节)

路透上海8月19日 - 中国央行公开市场周二进行了300亿元人民币正回购，完全对冲到期量，且回购利率继续持稳于3.7%。但今日到期的三年期10亿元央票未续做，显示出央行不愿发出太多噪音，以让市场自行运转的意图。

他们指出，尽管今日七天期回购利率已跌落到3.2%以下，资金似乎相当宽松。但受新债供应量偏大、杠杆交易操作的影响，资金实则比较难借。

“前两天还只是隔夜的紧张，难借...,但难度现在开始慢慢向14天移动，但还难以判断是暂时性的，还是趋势性的。”上海一商业银行的交易员称。

周二的七天期开盘价为3.16%，是自6月中旬以来的新低。但交易员指出，这显然是指导价，不是市场真正的成交价。

“不过相信央行短期内不会做过多的干预，公开市场还会暂时维持这种对冲到期的节奏。”上述机构的交易员称。

中国央行公开市场上周仍延续14天正回购操作，且维持3.7%利率未变，最终实现净投放140亿元人民币，扭转此前连二周净回笼态势。分析师指出，当周少量净投放不会对相对宽松的流动性造成边际影响，更多是安抚新增信贷与社融双创数年新低的惊讶情绪。

据路透计算，本周公开市场有510亿元人民币到期资金投放，包括500亿元正回购，以及10亿元央票；其中今日到期的为300亿元正回购和10亿元央票。

在受上周差于预期公布的金融数据扰动后，对于政策面的变化，市场对降息降准的预期已趋于平静。中金的报告明确指出，央行不会因为一个月数据的异常波动就加大货币政策放松力度。央行总体的货币政策基调仍是侧重于局部的定向放松，缓解部分领域的融资难融资贵的问题，如保障房投资、三农和小微领域。

之所以今年央行一直没有采用全面降准降息的措施，主要还是因为全面的刺激并不见得十分有效，而且副作用可能也不小。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

正回购 （周二） 300 300

（周四） 待定

逆回购 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 10

正回购到期 500

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

**央行公开市场相关报导