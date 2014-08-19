《HOME专栏》铜价狭窄区间，可能为空头设下陷阱

金砖国家：4月25日股汇市收盘纵览
路透4月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月25日(周二)走势纵览。
特别值得注意的是，LME在亚洲未见金属铜到货。最新一批共1,275吨金属铜是在近一个月前送抵韩国釜山。
中国进口在近几个月来放缓。6月净流入215,365吨，为去年4月以来最低水准。但亚洲交易所未见后续有库存流入。至少目前是如此。
**卖方当心?**
空方假设的情况为，随着中国买兴退烧，LME库存增加，上述情况在未来几周或数月将有所改观。
但是否需要更大的诱因，例如LME逆价差扩大?
价差相对平静的景况近期也反映在现货价格相对平稳上，铜价过去两个月多陷于6,950-7,200美元间狭幅波动。
在空方大展拳脚下，上述局面本周将有所改变。然而，空方力道愈强，价差就愈有可能扩大。
考量到LME按日交割的系统，高盛预测中国进口放缓与LME库存上升期间两到三个月的时间落差，到头来可能变成一段很长的时间。(完) (译文审校 张荻/艾茂林/王洋)
路透4月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月25日(周二)走势纵览。
路透4月25日 - 芯片制造商德州仪器(德仪)(Texas Instruments)周二公布季度营收增长13.1%，好于预期，受助于汽车和工业客户需求。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年