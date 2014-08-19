《HOME专栏》铜价狭窄区间，可能为空头设下陷阱

特别值得注意的是，LME在亚洲未见金属铜到货。最新一批共1,275吨金属铜是在近一个月前送抵韩国釜山。

中国进口在近几个月来放缓。6月净流入215,365吨，为去年4月以来最低水准。但亚洲交易所未见后续有库存流入。至少目前是如此。

**卖方当心?**

空方假设的情况为，随着中国买兴退烧，LME库存增加，上述情况在未来几周或数月将有所改观。

但是否需要更大的诱因，例如LME逆价差扩大?

价差相对平静的景况近期也反映在现货价格相对平稳上，铜价过去两个月多陷于6,950-7,200美元间狭幅波动。

在空方大展拳脚下，上述局面本周将有所改变。然而，空方力道愈强，价差就愈有可能扩大。