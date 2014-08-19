版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 11:04 BJT

韩国汇市：韩元兑美元盘中小幅下滑，市场警惕当局干预

路透首尔8月19日 - 韩元兑美元 周二盘中小幅下滑0.1%，至1,018.9，因投资者警惕当局可能干预市场、买入美元以遏制韩元快速升值。

过去两个交易日韩元升1.1%，周一触及五周盘中高点。

同时公债期货受挫，此前央行数据显示，韩国7月生产者物价指数(PPI)连续第二个月同比上涨，为2012年5月来首次，暗示PPI可能已过谷底。

9月三年期公债期货 小跌0.02点，报106.81，10年期公债期货 跌0.22点，报116.00。

0230GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,018.9 1,017.6

日圆/韩元 9.9230/318 9.9741

韩国公债期货 * 106.81 106.83

韩国综合股价指数 2,071.75 2,053.13

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐