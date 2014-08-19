韩国汇市：韩元兑美元盘中小幅下滑，市场警惕当局干预

重温稿-《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
路透首尔8月19日 - 韩元兑美元 周二盘中小幅下滑0.1%，至1,018.9，因投资者警惕当局可能干预市场、买入美元以遏制韩元快速升值。
过去两个交易日韩元升1.1%，周一触及五周盘中高点。
同时公债期货受挫，此前央行数据显示，韩国7月生产者物价指数(PPI)连续第二个月同比上涨，为2012年5月来首次，暗示PPI可能已过谷底。
9月三年期公债期货 小跌0.02点，报106.81，10年期公债期货 跌0.22点，报116.00。
0230GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,018.9 1,017.6
日圆/韩元 9.9230/318 9.9741
韩国公债期货 * 106.81 106.83
韩国综合股价指数 2,071.75 2,053.13
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰 审校 张若琪)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *4/28 0830 经济成长率 第1季 +2.45% +2.88% (概估值) (Q4统计值) * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)