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货币新闻 | 2014年 8月 19日 星期二 11:28 BJT

新西兰经济：第三季通胀预期小幅下降--央行调查

新西兰央行3月以来四度上调现金利率，上个月在利率来到3.5%后暂时喊停，以观察升息效果、数据情况、大宗商品价格及汇率水平。据最新路透调查，央行料在12月重新开始收紧政策。

新西兰央行称，调查显示受访者认为当前货币环境宽松，但也预计政策将会收紧。

经济增长预期也小幅放缓，但失业率料进一步下降，短期利率预计走高。

调查结果全文，请参看：here(完) (编译 王丽鑫/朱晓军；审校 徐文焰/张若琪)
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