券商观点：科技创新已纳入国家战略，成为新常态重要环节--民生证券

台湾债市：指标五年券殖利率早盘随美债走高，预期美联储6月仍将升息
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
路透北京8月19日 - 中国券商--民生证券周二发布报告称，中国国家主席习近平主持召开中央财经领导小组第七次会议，显示出科技创新成为国家发展战略。未来，创新新常态将成为“习近平常态”体系中的重要环节。
其最新的报告指出，周一的中央财经领导小组会议基于十八大提出的“创新驱动发展战略”，强调推动以科技创新为核心的全面创新，旨在以科技创新驱动产业结构调整，压缩产能过剩，减少低效供给，增加有效需求，进而推动经济发展方式转变和经济结构调整。
习近平自2013年7月在中国科学院考察以来，分别在两院院士大会、2014年国际工程科技大会、上海汽车集团技术中心、联合国教科文组织总部等重大场合公开提出重视创新驱动发展战略，并要求加快实施创新。科技创新逐渐成为国家发展战略和新常态的重要环节。
习近平提出四大意见，即赶超核心技术、强化激励聚人、改革体制机制、扩大开放合作，体现出让市场发挥决定性作用，要求科技创新关键在于“实用”，“对而无用”的科研浪费人才、资源，损害经济效益。未来，科研考核分类化，技术方向实践化、院所去行政化、人才薪酬市场化、科技运营项目化等科技创新扶植政策将会出台。
报告并称，在科技创新战略下，创业板和新三板为主的新兴产业中长期将得到普惠式发展，尤其在高端装备制造业、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。此外，上市公司下属科研院所市场化运作也有利于提升公司整体估值。
中国国家主席习近平周一主持召开中央财经领导小组第七次会议，指出要抓紧出台实施创新驱动发展的政策和部署，要研究在一些省区市系统推进全面创新改革试验，形成几个具有创新示范和带动作用的区域性创新平台。 （完） (发稿 李贺; 审校 黄凯)
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
路透上海5月4日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(8日)招标增发三期固息债 。包括追加发行在内，总计规模不超过165亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债分别为该行第七期 、第四期 和第六期<CN1 70406=CFXS>增发债，票面利率为3.98%、3.83%和4.45%。首场招标结束后，三年期可追加不 超过20亿元，七年期可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第7/4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过20亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间
0200GMT * 美元/马币(林吉特)开盘报4.3200-4.3220 * 该货币对升至4.3300，但之后遭遇当地卖盘打压 * 4.3200上方良好买盘仍提供支撑，现报4.3245-65 * 中国财新服务业采购经理人指数(PMI)表现疲弱，股市卖盘带来支撑，马来西亚股市KLCI指数跌0.63% * 无本金交割远期外汇(NDF)现报4.3250-4.3300(完) (编译 许娜；审校 龚芳)