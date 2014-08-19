券商观点：中国进入改革预备期，未来动作将明显增加--宏源证券

路透北京8月19日 - 中国国家主席习近平周一分别主持召开中央全面深化改革领导小组第四次会议和中央财经领导小组第七次会议，宏源证券周二发布报告指出，当前进入改革预备期，未来的改革动作将会明显增加。

报告指出，深改组四次会议的议题变化：由虚入实，从建章立制到实践落地。本次会议提出了未来七年改革整体安排的总施工图和总台账，审议通过了《关于上半年全面深化改革工作进展情况的报告》，意味着深改组对全面深化改革工作进展保持高度关注，定期进行跟踪评估（目前看，频率是半年度），对落实改革措施的督促检查要抓到位。

报告认为，本次会议审议通过的《党的十八届三中全会重要改革举措实施规划（2014－2020年）》，更值得高度重视。目前规划尚未公开发布，但对此要密切关注，作为改革提速和攻坚战的总施工图和总台账，具有顶层设计整体安排、指导细化推进落实的重大意义。

报告称，注意到近期央视一套黄金时间播放《历史转折中的邓小平》，当晚新闻联播在报导两个小组会议的同时，随后有报导了邓小平相关书籍出版发行的新闻。在全面深化改革的元年，“改革开放总设计师”频频亮相的政治类比信号意义明显。

报告并称，全面深化改革小组是自上而下的顶层设计，更重于体制改革方案的统筹部署工作。体制改革意味着要系统性地理顺体制机制、重整权力架构和布局人事关系，而不是拘泥在具体事项上。改革元年加快推进改革的动作将可能更多地体现在体制改革理顺机制上。

报告关注到，习总书记对国企的定位不但将国企定位为国民经济的支柱，更上升到党执政和社会主义国家政权这个上层建筑所依赖的经济基础的支柱。国企改革是要做大做强国企，而不是全盘私有化一卖了之。