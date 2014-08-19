更新版 1-新债招标：国开行五、10年固息债结果略偏离预期，长债相对受追捧

重温稿-《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 受供给规模扰动五、10年小幅偏离预期
* 债市追涨动力不足，新债结果难以过低
* 因基本面预期和资金等，七、10年需求更优 (新增更多评论和背景)
路透北京8月19日 - 中国国家开发银行 周二早间招标的固息债中，受供给规模扰动五年和10年品种小幅偏离预期。交易员称，今日新债虽然缩量发行，但债市追涨动力不足令收益率定位难以过低，且机构综合考虑基本面预期和资金面情况等，致七年和10年品种需求更优。
”其实整体看算是预期之中的，10年稍微低一点和发行量有关毕竟才30亿，另外大家觉得基本面改善但也不会太好，而且长债绝对收益还是有优势的，获得更多的青睐。“上海一银行交易员称。
她并指出，今天实际资金面偏紧，一定程度上压制机构介入相对短期新债的积极性。
北京一券商分析师表示，上周四国务院降低社会融资成本细则出来后，市场开始有所期待，但相继落空了；财税缴款后资金紧平衡，新债又发的比较密，投资盘挑三拣四。
七天期质押式回购利率 周二开盘报在3.16%，为自6月中旬以来新低，但交易员认为该价格存指导意味，今日实际资金面偏紧。
中国央行公开市场周二进行了300亿元人民币正回购，完全对冲到期量，且回购利率继续持稳于3.7%。但今日到期的三年期10亿元央票未续做，显示出央行不愿发出太多噪音，以让市场自行运转的意图。
以下为今日招标的四期固息增发债具体结果：
三年 五年 七年 10年
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中标收益率(利率) 4.6737% 4.8755% 5.0012% 5.02%
投标倍数 4.09倍 3.43倍 4.10倍 5.77倍
预测均值 4.68% 4.85% 5.00% 5.06%
中债到期收益率 4.7155% 4.8654% 5.0043% 5.0608%
曲线
今日发行的四期债总额不超150亿元，期限包括三、五、七和10年，10年期为新发品种，为该行今年第22期债，其余为增发品种，三年为20期债 的第二次增发，五年为19期债 的第四次增发，七年为21期债 的第二次增发。
具体发行条款如下：
第20、19、21期增发和22期新发
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发行上限 3/10年：30亿元；5年50亿；7年40亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5年：8月19日上午9:30-10:30
7/10年：8月19日上午9:30-11:10
招标方式 3/5/7年：单一价格(荷兰式)
10年：单一利率(荷兰式)
缴款日 8月21日
起息日 3/7年：8月7日
5年：7月24日
10年：8月21日
分销期 8月20日-8月21日
上市日 8月27日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)
(发稿 康熙泽; 审校 黄凯)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *4/28 0830 经济成长率 第1季 +2.45% +2.88% (概估值) (Q4统计值) * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)