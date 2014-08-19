更新版 1-新债招标：国开行五、10年固息债结果略偏离预期，长债相对受追捧

* 受供给规模扰动五、10年小幅偏离预期

* 债市追涨动力不足，新债结果难以过低

* 因基本面预期和资金等，七、10年需求更优 (新增更多评论和背景)

路透北京8月19日 - 中国国家开发银行 周二早间招标的固息债中，受供给规模扰动五年和10年品种小幅偏离预期。交易员称，今日新债虽然缩量发行，但债市追涨动力不足令收益率定位难以过低，且机构综合考虑基本面预期和资金面情况等，致七年和10年品种需求更优。

”其实整体看算是预期之中的，10年稍微低一点和发行量有关毕竟才30亿，另外大家觉得基本面改善但也不会太好，而且长债绝对收益还是有优势的，获得更多的青睐。“上海一银行交易员称。

她并指出，今天实际资金面偏紧，一定程度上压制机构介入相对短期新债的积极性。

北京一券商分析师表示，上周四国务院降低社会融资成本细则出来后，市场开始有所期待，但相继落空了；财税缴款后资金紧平衡，新债又发的比较密，投资盘挑三拣四。

七天期质押式回购利率 周二开盘报在3.16%，为自6月中旬以来新低，但交易员认为该价格存指导意味，今日实际资金面偏紧。

中国央行公开市场周二进行了300亿元人民币正回购，完全对冲到期量，且回购利率继续持稳于3.7%。但今日到期的三年期10亿元央票未续做，显示出央行不愿发出太多噪音，以让市场自行运转的意图。

以下为今日招标的四期固息增发债具体结果：

三年 五年 七年 10年

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中标收益率(利率) 4.6737% 4.8755% 5.0012% 5.02%

投标倍数 4.09倍 3.43倍 4.10倍 5.77倍

预测均值 4.68% 4.85% 5.00% 5.06%

中债到期收益率 4.7155% 4.8654% 5.0043% 5.0608%

曲线

今日发行的四期债总额不超150亿元，期限包括三、五、七和10年，10年期为新发品种，为该行今年第22期债，其余为增发品种，三年为20期债 的第二次增发，五年为19期债 的第四次增发，七年为21期债 的第二次增发。

具体发行条款如下：

第20、19、21期增发和22期新发

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发行上限 3/10年：30亿元；5年50亿；7年40亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：8月19日上午9:30-10:30

7/10年：8月19日上午9:30-11:10

招标方式 3/5/7年：单一价格(荷兰式)

10年：单一利率(荷兰式)

缴款日 8月21日

起息日 3/7年：8月7日

5年：7月24日

10年：8月21日

分销期 8月20日-8月21日

上市日 8月27日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)