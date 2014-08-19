香港个股：中信资源称澳洲子公司尚未接获荷兰银行法律诉讼

路透香港8月19日 - 中国中信集团旗下中信资源 称，其澳洲子公司CACT（CITIC Australia Commodity Trading Pty Limited）尚未接获荷兰银行的法律诉讼，并强调概无集团成员公司为青岛港欺诈调查的对象。

中信资源周一晚间于联交所的声明称，注意到青岛港国际 上周五公告中提及荷兰银行新加坡分行对CACT提出的法律诉讼，然而，CACT尚未接获有关诉讼，因此中信资源和CACT均未能充分了解诉讼内容，亦不明白荷兰银行声称其享有质权的涉案货物是否指全部或任何其储存在青岛港并取得资产保护令的氧化铝或电解铜。

中信资源称，涉案货物已因公安机关目前进行的一项欺诈调查而被有关公安机关扣押。据CACT了解，公安机关从5月底起，限制货物进出大港仓库，公司方面尚未获取任何有关调查的进一步资料。

“就本公司董事所知，概无本集团成员公司为调查的对象。”该公司表示。

荷兰银行向CACT提出法律诉讼，声称CACT对荷兰银行享有质权的货物所采取的保全措施错误，因此要求青岛海事法院判令CACT赔偿荷兰银行的损失100万元人民币，以及CACT撤销对涉案货物的资产保护令，并由CACT承担法律诉讼的全部费用和诉讼费。

而青岛港经法院通知将作为第三人参加上述的法律诉讼，但非涉案人士。

有关货物以第三方货运代理青岛鸿途物流的名义储存于青岛保税仓库，而公安机关已向鸿途物流进行欺诈调查，CACT以货主身份上月向青岛港国际提出起诉，并要求法院确认CACT对该等货物拥有合法所有权，案件将于9月9日进行一审。

此前中国对青岛港金属融资问题展开调查，问题涉及金属仓单是否被用于重复质押从不同银行骗取贷款，事件波及全球贸易商和银行。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：here (记者 雷美珍；审校)