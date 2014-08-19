更正-中港个股：加拿大Couche-Tard等晋级入股中石化销售复选名单--消息

美股业绩：德仪季度营收好于预期，受助于汽车和工业客户需求
路透4月25日 - 芯片制造商德州仪器(德仪)(Texas Instruments)周二公布季度营收增长13.1%，好于预期，受助于汽车和工业客户需求。
(更正：因译文有误，标题及内文第一段改为“中石化销售公司”，非“中石化”)
记者 朱球/谢衡 等
路透香港8月19日 - 知情消息人士对路透表示，加拿大零售商Alimentation Couche-Tard 与中国腾讯控股 等数家企业，已进入下一轮竞投名单，角逐收购中石化销售公司的160亿美元少数股权。中石化销售为全球最大油品零售网络。
消息人士表示，中国最大保险公司中国人寿 、香港上市公司新奥能源 、私有企业复星国际、厚朴、Affinity Equity Partners也都晋级下一轮。
最后竞投出价期限为8月底，不过尚不清楚进入此轮名单的公司，可能会有几家出价。
中石化计划2014年底之前出售油品销售业务最多30%的股权。 (完)
(编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
路透4月25日 - 芯片制造商德州仪器(德仪)(Texas Instruments)周二公布季度营收增长13.1%，好于预期，受助于汽车和工业客户需求。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 395.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,274.5 1230 美国建筑许可年率(万户) 3月 -- 126.0 建筑许可(较前月) -- +3.6% 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 -0.1% +2.2%