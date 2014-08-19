台湾债市：RP利率持稳，月内资金宽裕

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透台北8月19日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二持稳既有区间。资金调度人士表示，市场资金仍呈现中性偏宽松格局，月内RP稳定承做，但投信对跨月多数还是敬谢不敏。
资金调度人士指出，近期证券商的公债部位均以短期交易为主，因此没有跨月需求。至于公司债RP，多数投信的资金落点仍选在月内，少数银行可承做跨月。
“ 5月以来每逢月底都会紧，所以投信已经有刻板印象了。”一证券商交易员说。
至于票券商因有拆款可供支应，有的公司债RP只收跨月，利率则与月内相同。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月且30天以上公司债RP利率则成交在0.64-0.65%，大致持平于上日。
今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.53-0.55%，上日0.54-0.55%。部分大型票券商交投以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率与10天期报价相同。
今日紧缩因子有联上 6亿台币可转债交割。
本周债券交割紧缩因子包括周三镱钛 交割5亿台币可转债及新世纪 6亿台币可转债及周四有新北市交割91天期市库券100亿台币、远东新 发行32亿台币公司债及台郡 交割20亿台币可转债。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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