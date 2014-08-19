台湾债市：RP利率持稳，月内资金宽裕

路透台北8月19日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二持稳既有区间。资金调度人士表示，市场资金仍呈现中性偏宽松格局，月内RP稳定承做，但投信对跨月多数还是敬谢不敏。

资金调度人士指出，近期证券商的公债部位均以短期交易为主，因此没有跨月需求。至于公司债RP，多数投信的资金落点仍选在月内，少数银行可承做跨月。

“ 5月以来每逢月底都会紧，所以投信已经有刻板印象了。”一证券商交易员说。

至于票券商因有拆款可供支应，有的公司债RP只收跨月，利率则与月内相同。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月且30天以上公司债RP利率则成交在0.64-0.65%，大致持平于上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.53-0.55%，上日0.54-0.55%。部分大型票券商交投以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率与10天期报价相同。

今日紧缩因子有联上 6亿台币可转债交割。