澳新汇市：新西兰元兑澳元创九个月低点，因新西兰升息预期受抑

新西兰元兑日圆、欧元和英镑约下跌了0.5%，新西兰贸易加权指数 因此走低0.6%。

“市场在找抛售的理由。新西兰元多次测试过0.8400美元水准，大家都巴望能突破这个水准，”Bank of New Zealand的外汇分析师Raiko Shareef说。

新西兰元短期支撑位在0.8400美元，之后在0.8360美元，初步阻力位在0.8480。

澳元/美元 小涨至0.9340美元，过去四日以来一直守在窄幅区间内。若明确升破0.9320-30美元的阻力区域，将上看8月高点0.9376美元。(完)

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