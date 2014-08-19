澳新汇市：新西兰元兑澳元创九个月低点，因新西兰升息预期受抑

重温稿-《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
新西兰元兑日圆、欧元和英镑约下跌了0.5%，新西兰贸易加权指数 因此走低0.6%。
“市场在找抛售的理由。新西兰元多次测试过0.8400美元水准，大家都巴望能突破这个水准，”Bank of New Zealand的外汇分析师Raiko Shareef说。
新西兰元短期支撑位在0.8400美元，之后在0.8360美元，初步阻力位在0.8480。
澳元/美元 小涨至0.9340美元，过去四日以来一直守在窄幅区间内。若明确升破0.9320-30美元的阻力区域，将上看8月高点0.9376美元。(完)
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(编译 朱晓军/白云; 审校 徐文焰/张若琪)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *4/28 0830 经济成长率 第1季 +2.45% +2.88% (概估值) (Q4统计值) * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)