中国热股：传媒股早盘大涨，因中国将打造一批新型媒体集团

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透上海8月19日 - 在中国领导人提出要打造一批有影响力的新型媒体集团后，人民网 等具官方背景的传媒股周二早盘纷纷涨停。
人民网周二跳高开盘后，早盘封住涨停位41.16元人民币，涨3.74元；新华传媒 以涨停位10.02元开盘，虽然盘初一度打开涨停，但稍后亦封住涨停位；出版传媒 早盘亦封住涨停位8.98元，涨0.82元。
中国国家主席习近平在中央全面深化改革领导小组第四次会议上称，要推动传统媒体和新兴媒体融合发展，着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团。［nL4S0QP0MB］（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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