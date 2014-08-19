中国热股：传媒股早盘大涨，因中国将打造一批新型媒体集团

路透上海8月19日 - 在中国领导人提出要打造一批有影响力的新型媒体集团后，人民网 等具官方背景的传媒股周二早盘纷纷涨停。

人民网周二跳高开盘后，早盘封住涨停位41.16元人民币，涨3.74元；新华传媒 以涨停位10.02元开盘，虽然盘初一度打开涨停，但稍后亦封住涨停位；出版传媒 早盘亦封住涨停位8.98元，涨0.82元。

中国国家主席习近平在中央全面深化改革领导小组第四次会议上称，要推动传统媒体和新兴媒体融合发展，着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团。［nL4S0QP0MB］（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)