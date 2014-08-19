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亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 15:19 BJT

台湾债市：五年券殖利率中止连三跌，美联储会议记录公布前料整理

* 殖利率随美债弹升，但短多趋势仍在
    * 美联储将公布会议记录，此前料区间整理
    * 10年新券将发行前交易，留心五年冷热券利差收敛
    * 明日103/10区间暂看在1.11-1.14%

    路透台北8月19日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周二收高，中止连三跌走势。交易员表示，
主要因地缘政治紧张情势缓解，令美债殖利率弹升，台股也跟随美股上涨，台债殖利率因而走高。
    
    交易员认为，就技术面观察，今日103/10殖利率回测1.1288%的跳空缺口有守，显示市场认为短多格局仍
在。不过103/10受限于同年期冷券103/4 、103/9 殖利率走跌不易，因此短期料仅能
在低档区间整理。
    
    “五年券还是以抛补居多，虽然多方守的认真，但大家风险意识颇高，让冷券没什么买气。”一位外商银
行交易员说。
    
    另一证券商交易员则指出，地缘政治的未来变化仍对债市有利，在此情形下，103/10殖利率纵然弹升，预
料在10日线1.135%、季线1.15%可获得支撑。
    
    她表示，本周三美联储将公布上月会议记录，周四至周六美联储将举办杰克逊霍尔(Jackson Hole)年会，
期间美联储主席叶伦将发表主题演说，欧洲央行总裁德拉吉也将发表讲话，此前债市料盘整以待。
    
    外商银行交易员则提及，10年新券103/13 将于下月4日开始发行前交易，本月底可观察是否
因交易重心即将移转至103/13，导致五年冷、热券的殖利率利差进行收敛。
    
    交易员预估，明日五年券103/10殖利率主要交投区间暂看在1.11-1.14%。  
    
    台湾股市周二随亚股收升逾1%，结束先前连续三日下跌行情。分析师指出，台股指数整理许久，受惠美股
反弹带动亚股弹升，令台股表现优于区域股市，但短线料仍不脱盘整走势。外资及陆资在台股买超60.83亿台
币，连续三个交易日买超共计77.56亿台币。 
    
    美国公债价格周一下跌，从之前三日连涨中回落，因美国房屋数据强劲，以及乌克兰和中东紧张局势缓和
后，风险意愿抬头。指标10年期公债 价格尾盘下跌12/32，收益率报2.387%，周五尾盘报2.339%。
 
     
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
    5    103/10                   +1.23     1.1244    1.1221-1.1275     236.5
       
    本周金融市场重要经济数据和事件：    
    8/19(二)：美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)、美国房屋开工及建筑许可；
    8/20(三)：台湾公布7月外销订单、台湾央行公布第二季经常帐、美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布7
月政策会议记录、美国抵押贷款市场指数、美国成屋销售、澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院经济常设委员会作
证；
    8/21(四)：汇丰中国8月制造业PMI初值、美联储杰克逊霍尔(Jackson Hole)年会(至8月23日)，期间美联
储主席叶伦将发表主题演说，欧洲央行总裁德拉吉也将发表讲话、美国一周初请失业金人数、美国Markit制造
业采购经理人指数(PMI)、美国费城联邦储备银行制造业指数、美国领先指标；
    8/22(五)：台湾主计总处公布7月季调失业率。
    
         30      103/12                     没有成交
         20      103/11                     没有成交
         10       103/6                     没有成交
          5      103/10                       1.1244
          2       103/1                     没有成交
 (完)   

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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