台湾债市：五年券殖利率中止连三跌，美联储会议记录公布前料整理

* 殖利率随美债弹升，但短多趋势仍在 * 美联储将公布会议记录，此前料区间整理 * 10年新券将发行前交易，留心五年冷热券利差收敛 * 明日103/10区间暂看在1.11-1.14% 路透台北8月19日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周二收高，中止连三跌走势。交易员表示， 主要因地缘政治紧张情势缓解，令美债殖利率弹升，台股也跟随美股上涨，台债殖利率因而走高。 交易员认为，就技术面观察，今日103/10殖利率回测1.1288%的跳空缺口有守，显示市场认为短多格局仍 在。不过103/10受限于同年期冷券103/4 、103/9 殖利率走跌不易，因此短期料仅能 在低档区间整理。 “五年券还是以抛补居多，虽然多方守的认真，但大家风险意识颇高，让冷券没什么买气。”一位外商银 行交易员说。 另一证券商交易员则指出，地缘政治的未来变化仍对债市有利，在此情形下，103/10殖利率纵然弹升，预 料在10日线1.135%、季线1.15%可获得支撑。 她表示，本周三美联储将公布上月会议记录，周四至周六美联储将举办杰克逊霍尔(Jackson Hole)年会， 期间美联储主席叶伦将发表主题演说，欧洲央行总裁德拉吉也将发表讲话，此前债市料盘整以待。 外商银行交易员则提及，10年新券103/13 将于下月4日开始发行前交易，本月底可观察是否 因交易重心即将移转至103/13，导致五年冷、热券的殖利率利差进行收敛。 交易员预估，明日五年券103/10殖利率主要交投区间暂看在1.11-1.14%。 台湾股市周二随亚股收升逾1%，结束先前连续三日下跌行情。分析师指出，台股指数整理许久，受惠美股 反弹带动亚股弹升，令台股表现优于区域股市，但短线料仍不脱盘整走势。外资及陆资在台股买超60.83亿台 币，连续三个交易日买超共计77.56亿台币。 美国公债价格周一下跌，从之前三日连涨中回落，因美国房屋数据强劲，以及乌克兰和中东紧张局势缓和 后，风险意愿抬头。指标10年期公债 价格尾盘下跌12/32，收益率报2.387%，周五尾盘报2.339%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 +1.23 1.1244 1.1221-1.1275 236.5 本周金融市场重要经济数据和事件： 8/19(二)：美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)、美国房屋开工及建筑许可； 8/20(三)：台湾公布7月外销订单、台湾央行公布第二季经常帐、美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布7 月政策会议记录、美国抵押贷款市场指数、美国成屋销售、澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院经济常设委员会作 证； 8/21(四)：汇丰中国8月制造业PMI初值、美联储杰克逊霍尔(Jackson Hole)年会(至8月23日)，期间美联 储主席叶伦将发表主题演说，欧洲央行总裁德拉吉也将发表讲话、美国一周初请失业金人数、美国Markit制造 业采购经理人指数(PMI)、美国费城联邦储备银行制造业指数、美国领先指标； 8/22(五)：台湾主计总处公布7月季调失业率。 30 103/12 没有成交 20 103/11 没有成交 10 103/6 没有成交 5 103/10 1.1244 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)