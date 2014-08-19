券商观点：人民币近期走强料不会招致中国央行入市干预--招商证券

路透北京8月19日 - 中国招商证券报告指出，近期人民币汇率走势强劲不会导致央行重蹈2012年的覆辙，再度被迫入市干预外汇市场。

报告指出，做出上述判断的理由是，7月结汇意愿并未因人民币升值而继续上升，反而稳中略降；外汇占款中有相当一部分是由于人民币对外净支付上升而导致的被动放大，且今年央行退出干预还得到资本项目可兑换的支持。

“目前的内外部形势对人民币继续强劲升值的支持力度也弱于2012年，市场难以再度形成人民币汇率的单边升值预期。”报告称。

人民币兑美元 即期在今年4月底达到阶段性的低点后，震荡升值，且7月下旬起升值速度有所加快，最近几天更是连续上扬，人民币汇价已经升至五个月高位，并已较4月低点回升逾2%。

招商证券并指出，外汇占款低速增长的判断得到验证，今年1-3月金融机构月均新增外汇占款规模约为2,516.03亿人民币，汇改后，4月至今月均新增规模大幅回落至259.96亿人民币，仅为汇改前的十分之一左右。主因央行退出外汇市场的日常干预，而央行外汇占款低速增长意味着金融机构外汇占款失去了继续高速扩张的动力源泉。

报告还认为，6月结售汇数据与外汇占款数据悖离得到初步解释。银行结售汇数据和金融机构外汇占款数据相反走向出现了明显的扭转，两者差距明显缩小。并且银行为H股支付红利导致本月银行自身结售汇出现大规模的逆差。只是由于今年商业银行H股的派息时间普遍晚于去年，因而银行自身购汇需求在6月体现得并不明显。