中国新债：今年第六期150亿铁道债周三招标，期限七年

重温稿-《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
路透上海8月19日 - 中国铁路总公司周二公告称，将于周三(20日)招标发行今年第六期铁道债(企业债)，总额为150亿元人民币，期限七年期。
刊登在中国债券信息网的公告显示，将采用单一利率(荷兰式)招标方式，利率区间为4.60%-5.60%。
公告称，该债按年付息，由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
本期铁道债将于本周三上午10:00-11:00招标，起息日和缴款截止日均为周四（21日），牵头主承销商为国泰君安证券，联合主承销商还有申银万国证券、中银国际证券、中信建投证券等。
以下为今年已发行铁道债招标细节：
金额 期限 招标日期 中标利率 投标倍数 招标利率区间
(亿元) (年) (倍)
第一期 200 10 4月10日 5.78% 1.28 4.90%-5.90%
第二期 150 10 5月13日 5.26% 1.52 4.90%-5.90%
50 20 5月13日 5.40% 2.25 5.10%-6.10%
第三期 150 10 5月26日 5.42% 1.33 4.71%-5.71%
50 20 5月26日 5.51% 1.30 4.91%-5.91%
第四期 150 10 6月17日 5.26% 1.47 4.70%-5.70%
第五期 150 10 7月8日 5.40% 1.90 4.70%-5.70%
此前国务院已明确中国铁路总公司的铁路建设债券为政府支持债券。而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将在2014和2015年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。
2013年原铁道部一拆为三以实现政企分开，其中组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责，当年铁道债额度持稳未变，惟发行人转换为铁路总公司。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *4/28 0830 经济成长率 第1季 +2.45% +2.88% (概估值) (Q4统计值) * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)