中国新债：今年第六期150亿铁道债周三招标，期限七年

路透上海8月19日 - 中国铁路总公司周二公告称，将于周三(20日)招标发行今年第六期铁道债(企业债)，总额为150亿元人民币，期限七年期。

刊登在中国债券信息网的公告显示，将采用单一利率(荷兰式)招标方式，利率区间为4.60%-5.60%。

公告称，该债按年付息，由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

本期铁道债将于本周三上午10:00-11:00招标，起息日和缴款截止日均为周四（21日），牵头主承销商为国泰君安证券，联合主承销商还有申银万国证券、中银国际证券、中信建投证券等。

以下为今年已发行铁道债招标细节：

金额 期限 招标日期 中标利率 投标倍数 招标利率区间

(亿元) (年) (倍)

第一期 200 10 4月10日 5.78% 1.28 4.90%-5.90%

第二期 150 10 5月13日 5.26% 1.52 4.90%-5.90%

50 20 5月13日 5.40% 2.25 5.10%-6.10%

第三期 150 10 5月26日 5.42% 1.33 4.71%-5.71%

50 20 5月26日 5.51% 1.30 4.91%-5.91%

第四期 150 10 6月17日 5.26% 1.47 4.70%-5.70%

第五期 150 10 7月8日 5.40% 1.90 4.70%-5.70%

此前国务院已明确中国铁路总公司的铁路建设债券为政府支持债券。而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将在2014和2015年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。