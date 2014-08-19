更新版 2-中国汇市：人民币连续第五天收升，盘中大行购汇令市场偏谨慎

* 人民币五天连涨 * 中间价跟随美元指数而走弱 * CNH走升带动境内人民币升势 * 盘中大行购汇促市场谨慎 (更新收盘报价和评论) 路透北京8月19日 - 中国人民币兑美元 周二即期连续第五天收高，盘间围绕 6.14元波动，日内一度创下自3月13日以来新高。短期升值预期较为一致，但来自大行的油 盘购汇不时入场，让美元空头保持谨慎。 美元指数接近11个月高位，人民币中间价应声走软。但交易员称，即期早盘受CNH走升 带动，自营盘和客盘持续释放结汇盘，但盘中有部分大行购汇引发市场谨慎情绪；不过，市 场整体仍是净结汇状态，亦没有迹象表明央行会大幅入市干预。 “有大行购汇，但现在还不清楚到底是油盘还是央行，整个市场现在非常恐慌。”午盘 时一股份行交易员表示。 不过临近尾盘时，多位交易员均确认午盘有油盘购汇，使得人民币涨幅回收。一外资行 交易主管称，即期日高已经强于中间价快200个点子，也有缓一缓的需求。 “美元指数估计晚上还要走高，今天空头回补一下也挺好的。”他说。 即期市场已经连续三天在强于中间价的区间内波动。自今年4月底的年内低点至今，人 民币即期累计升值逾2.0%，使得年初至今的贬值幅度收窄至1.43%. 一国有的大行交易员指出，今天市场动静并不算大，买卖比较均衡，“一两百点到四五 百点的波动，其实都比较正常，波幅太小了，今天市场也比较清淡，方向仍不明朗。” 2014年被认为是中国央行退出汇市常态干预元年。人民币兑美元即期在今年4月底达到 年内低点6.2676元，随后震荡升值，且7月下旬起升值速度有所加快，最近几天更是连续上 扬，人民币汇价已经升至五个月高位，并已较4月低点回升逾2%。 招商证券报告指出，近期人民币汇率走势强劲不会导致央行重蹈2012年的覆辙，再度被 迫入市干预外汇市场。理由是，7月结汇意愿并未因人民币升值而继续上升，反而稳中略降 ；外汇占款中有相当一部分是由于人民币对外净支付上升而导致的被动放大，且今年央行退 出干预还得到资本项目可兑换的支持。 全球汇市方面，新西兰元周二下跌近0.5%，此前新西兰政府下修经济成长及未来预算盈 余预估，但美元升势在近期区间顶部附近也暂歇。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1418 6.1437 0.03% 中间价 6.1548 6.1528 -0.03% 成交额 142亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.30% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 80 6.1366 6.1446 2014年来即期升贬值幅度 -1.43% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1 1115 Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:52 今日 上日 1年期NDF 6.2102/42 6.214 CNH即期 6.1405/25 6.1403 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科/李然; 审校 黄凯/杨淑祯)