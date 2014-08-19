《全球市场》亚股随美股上扬，美元因乌克兰危机缓解迹象而升高

美元兑日圆 上涨约0.1%，报102.62日圆，欧元兑美元 下跌约0.1%，报1.3356美元，距离本月触及的九个月低点1.3333美元不远。欧元兑日圆 小涨至137.05日圆。

美元指数 上涨约0.1%，至81.617，朝本月稍早触及的11个月高点81.716回升。

大宗商品方面，现货金 日内持稳于每盎司1,299.10美元，但仍低于1,300美元，因风险偏好回暖。