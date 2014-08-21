中港股业绩：交通银行上半年净利同比增5.6%，不良率微升

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透上海8月21日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行 周四公布，今年上半年净利同比增长5.59%；6月末减值贷款率1.13%，比上年末上升0.08个百分点。
刊登在香港联交所的中报显示，上半年交行实现净利润367.73亿元人民币，上年同期净利则为348.27亿元；每股收益为0.50元。
截至上半年末，交通银行核心一级资本充足率为10.70%，资本充足率为12.75%，分别较年初增加0.94和0.67个百分点。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。