中港股业绩：交通银行上半年净利同比增5.6%，不良率微升

欧洲股市：本周创12月来最佳周度表现，因新资金涌入

路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。