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货币新闻 | 2014年 8月 21日 星期四 16:59 BJT

中港股业绩：交通银行上半年净利同比增5.6%，不良率微升

路透上海8月21日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行 周四公布，今年上半年净利同比增长5.59%；6月末减值贷款率1.13%，比上年末上升0.08个百分点。

刊登在香港联交所的中报显示，上半年交行实现净利润367.73亿元人民币，上年同期净利则为348.27亿元；每股收益为0.50元。

截至上半年末，交通银行核心一级资本充足率为10.70%，资本充足率为12.75%，分别较年初增加0.94和0.67个百分点。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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