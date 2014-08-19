标题新闻：日本20年期公债标售投标倍数为3.62倍

重温稿-《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振

路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。