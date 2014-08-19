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亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 12:19 BJT

《全球汇市》美元劲扬后持稳，关注美联储会议寻找政策线索

美元报102.61日圆 ，自8月8日低见101.51后持续缓步回升，但鲜有交易商认为美元在短期内可冲破103日圆。

“我认为许多人希望试探美元上档，但从另一方面看来，你不能期望叶伦会强硬起来，而日本央行也不大可能在短期内放宽政策。我怀疑美元能否升破103日圆，”日系银行一资深交易商表示。

新西兰元跌0.5%至0.8432美元 ；此前生产者物价指数(PPI)疲软，且政府预算盈余预估下调，意味着该国央行不急着恢复升息之举。

新西兰元主要支撑在6月低位0.84美元，倘若失守，将对去年中展开的上升趋势构成威胁。

澳元小涨至0.9338美元 ，澳洲央行发布最新的会议纪录并无太多的惊喜，澳元对此反应不大。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3357 1.3362 -0.04 -2.82 1.3745

美元/日圆 102.57 102.56 +0.01 -2.59 105.30

欧元/日圆 137.00 137.04 -0.03 -5.34 144.73

美元/瑞郎 0.9067 0.9064 +0.03 +1.56 0.8928

英镑/美元 1.6721 1.6726 -0.03 +1.00 1.6556

美元/加元 1.0892 1.0885 +0.06 +2.56 1.0620

澳元/美元 0.9335 0.9317 +0.19 +4.73 0.8913

新西兰元/美元 0.8441 0.8478 -0.44 +2.86 0.8206

澳元/日圆 95.750 95.560 +0.20 +2.02 93.850

新西兰元/日圆 86.580 86.950 -0.43 +0.20 86.410

英镑/日圆 171.51 171.54 -0.02 -1.62 174.33

澳元/新西兰元 1.1053 1.0986 +0.61 +1.89 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 许娜/王丽鑫/朱晓军/龚芳; 审校 王洋/张明钧/王兴亚/杜明霞)
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