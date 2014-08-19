《全球汇市》美元劲扬后持稳，关注美联储会议寻找政策线索

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
美元报102.61日圆 ，自8月8日低见101.51后持续缓步回升，但鲜有交易商认为美元在短期内可冲破103日圆。
“我认为许多人希望试探美元上档，但从另一方面看来，你不能期望叶伦会强硬起来，而日本央行也不大可能在短期内放宽政策。我怀疑美元能否升破103日圆，”日系银行一资深交易商表示。
新西兰元跌0.5%至0.8432美元 ；此前生产者物价指数(PPI)疲软，且政府预算盈余预估下调，意味着该国央行不急着恢复升息之举。
新西兰元主要支撑在6月低位0.84美元，倘若失守，将对去年中展开的上升趋势构成威胁。
澳元小涨至0.9338美元 ，澳洲央行发布最新的会议纪录并无太多的惊喜，澳元对此反应不大。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3357 1.3362 -0.04 -2.82 1.3745
美元/日圆 102.57 102.56 +0.01 -2.59 105.30
欧元/日圆 137.00 137.04 -0.03 -5.34 144.73
美元/瑞郎 0.9067 0.9064 +0.03 +1.56 0.8928
英镑/美元 1.6721 1.6726 -0.03 +1.00 1.6556
美元/加元 1.0892 1.0885 +0.06 +2.56 1.0620
澳元/美元 0.9335 0.9317 +0.19 +4.73 0.8913
新西兰元/美元 0.8441 0.8478 -0.44 +2.86 0.8206
澳元/日圆 95.750 95.560 +0.20 +2.02 93.850
新西兰元/日圆 86.580 86.950 -0.43 +0.20 86.410
英镑/日圆 171.51 171.54 -0.02 -1.62 174.33
澳元/新西兰元 1.1053 1.0986 +0.61 +1.89 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 许娜/王丽鑫/朱晓军/龚芳; 审校 王洋/张明钧/王兴亚/杜明霞)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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