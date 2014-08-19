中国货币市场：回购利率走势仍与资金面背离，正回购不减力令预期谨慎

路透上海8月19日 - 中国银行间货币市场周二主要回购利率走势 仍与流动性实际状态背离。尽管又有一只新股IPO的申购资金今日解冻，但14天以内的资金供需矛盾未改，不过由于拉低开盘价的隐形之手仍在，主要回购加权利率基本稳定。

市场人士并指出，近期新债发行较为密集，可能也是制约市场流动性的原因之一；虽然资金趋紧，但央行公开市场正回购并未因此减力，几乎完全对冲今日到期量，令市场预期更显谨慎。

“紧，跟昨天差不多，缴税的影响还没结束，关键是现在出钱的机构少了，”上海一银行交易员称。

华东一银行交易员谈到，尽管今天有些大行出了一些钱，但整体规模有限，资金供给状况较昨日未现好转，而央行正回购操作的规模对市场也进一步施加了心理压力，“本来以为今天（公开市场）能放一点钱出来，没想到央行这么坚决地不放。”

中国央行公开市场周二进行了300亿元人民币正回购，完全对冲到期量，且回购利率继续持稳于3.7%。但今日到期的三年期10亿元央票未续做，显示出央行不愿发出太多噪音，以让市场自行运转的意图。

上述交易员并表示，上周发布了7月疲弱的金融数据以及国务院关于降低融资成本的通知后，市场对于未来政策放松有些过于乐观，央行通过公开市场相对审慎的操作，也有可能是为市场的乐观情绪降温。

上周三和周四发行的两只新股长白山和会稽山申购冻结资金均在千亿元人民币上下，分别于昨日和今日解冻。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8316 2.8473 -1.57

七天 3.2528 3.2498 +0.30

14天 3.4438 3.4752 -3.14

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.0600 3.2550 +80.50

七天 4.2700 4.2000 +7.00

14天 4.2950 4.0200 +27.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0860 3.0000 +8.60

七天 3.3000 3.4000 -10.00

14天 3.4500 3.5500 -10.00

Shibor

其中:隔夜 2.8350 2.8580 -2.30

七天 3.2370 3.2760 -3.90

三个月 4.6791 4.6805 -0.14