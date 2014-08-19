香港热股：中海油早盘曾涨逾4%至八个半月高位，获多家投行正面评价

路透香港8月19日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周二早盘曾涨逾4%至八个半月高位，因获多家投行正面评价。

继周一升逾3%后，中海油今早再展现强势，一度触及15.88港元的八个半月高位。收升1.71%%，报15.5港元，跑赢大市恒生指数 0.09%升幅。

稍早多家投行发出报告对中海油给予正面评价，其中摩根士丹利发出战略意见报告指出，相信中海油很大机会于未来60天跑赢大市，因该股的风险回报吸引，并预期公司于第四季继续有新项目投产，这些因素将支持股价上升。

花旗将中海油目标价由14.2港元升至19.2港元，较现水平约有24%潜在升幅，因预期产量增长加快可纾缓生产成本上涨压力。

瑞信此前基于对成本上涨担忧虑而看淡中海油，亦改变立场，将中海油的投资评级由“落后大市”升至“中性”，目标价升23%至13.5港元。

瑞信的报告称，中海油母公司中海油集团内部定下今年削减10%成本和提升税前利润10%之目标，由于中海油占集团盈利比重80%，瑞信承认先前对中海油“可能过份悲观”。