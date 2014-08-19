香港热股：中海油早盘曾涨逾4%至八个半月高位，获多家投行正面评价

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透香港8月19日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周二早盘曾涨逾4%至八个半月高位，因获多家投行正面评价。
继周一升逾3%后，中海油今早再展现强势，一度触及15.88港元的八个半月高位。收升1.71%%，报15.5港元，跑赢大市恒生指数 0.09%升幅。
稍早多家投行发出报告对中海油给予正面评价，其中摩根士丹利发出战略意见报告指出，相信中海油很大机会于未来60天跑赢大市，因该股的风险回报吸引，并预期公司于第四季继续有新项目投产，这些因素将支持股价上升。
花旗将中海油目标价由14.2港元升至19.2港元，较现水平约有24%潜在升幅，因预期产量增长加快可纾缓生产成本上涨压力。
瑞信此前基于对成本上涨担忧虑而看淡中海油，亦改变立场，将中海油的投资评级由“落后大市”升至“中性”，目标价升23%至13.5港元。
瑞信的报告称，中海油母公司中海油集团内部定下今年削减10%成本和提升税前利润10%之目标，由于中海油占集团盈利比重80%，瑞信承认先前对中海油“可能过份悲观”。
市场注视中海油高管于下周四（28日）公布中期业绩时，对产量增长前景以及成本趋势作进一步描述。（完） (记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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