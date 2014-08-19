中国债市动态：现券收益率及IRS中长端续小升，正回购未缩量添忧虑

路透上海8月19日 - 中国银行间市场周二早盘现券收益率及IRS中长端继续小涨。交易员表示，资金面维持紧张态势，央行公开市场未有缩量，完全对冲了当日正回购到期投放量，令此前累积较多涨幅的中长端现券继续回吐获利，并带动IRS长端也略有反弹。

“由于目前资金面实际较紧，所以300亿(元正回购)偏负面，债券收益率上行与300亿有一定的关系，”上海一商业银行交易员称。

中国央行公开市场周二进行了300亿元人民币正回购，完全对冲到期量，且回购利率继续持稳于3.7%。但今日到期的三年期10亿元央票未续做，显示出央行不愿发出太多噪音，以让市场自行运转的意图。

上述交易员并指出，七天回购利率受开盘价指导维持在较低水平，又进一步抑制了机构的融出意愿，且现券一级发行压力也不小，导致二级中长端获利回吐。

华南一商业银行交易员还提到，自7月中旬以来，金融债中长端收益率跌幅已达30个bp，目前现券收益率曲线过于平坦，若从纯交易性质考虑，中长端有一定风险，但若放在相对长期的投资周期中，长端国开债仍有一定持有价值。

中国银行间货币市场周二主要回购利率走势 仍与流动性实际状态背离，尽管又有一只新股IPO的申购资金今日解冻，但14天以内的资金供需矛盾未改，但因拉低开盘价的隐形之手仍在，主要回购加权利率基本稳定。

剩余期限约6.41年的国开行固息债140203券最新成交收益率 在5.02%，上日尾盘为4.9950%。