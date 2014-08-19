中国债市动态：现券收益率及IRS中长端续小升，正回购未缩量添忧虑

台湾债市：指标五年券殖利率早盘随美债走高，预期美联储6月仍将升息
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
路透上海8月19日 - 中国银行间市场周二早盘现券收益率及IRS中长端继续小涨。交易员表示，资金面维持紧张态势，央行公开市场未有缩量，完全对冲了当日正回购到期投放量，令此前累积较多涨幅的中长端现券继续回吐获利，并带动IRS长端也略有反弹。
“由于目前资金面实际较紧，所以300亿(元正回购)偏负面，债券收益率上行与300亿有一定的关系，”上海一商业银行交易员称。
中国央行公开市场周二进行了300亿元人民币正回购，完全对冲到期量，且回购利率继续持稳于3.7%。但今日到期的三年期10亿元央票未续做，显示出央行不愿发出太多噪音，以让市场自行运转的意图。
上述交易员并指出，七天回购利率受开盘价指导维持在较低水平，又进一步抑制了机构的融出意愿，且现券一级发行压力也不小，导致二级中长端获利回吐。
华南一商业银行交易员还提到，自7月中旬以来，金融债中长端收益率跌幅已达30个bp，目前现券收益率曲线过于平坦，若从纯交易性质考虑，中长端有一定风险，但若放在相对长期的投资周期中，长端国开债仍有一定持有价值。
中国银行间货币市场周二主要回购利率走势 仍与流动性实际状态背离，尽管又有一只新股IPO的申购资金今日解冻，但14天以内的资金供需矛盾未改，但因拉低开盘价的隐形之手仍在，主要回购加权利率基本稳定。
剩余期限约6.41年的国开行固息债140203券最新成交收益率 在5.02%，上日尾盘为4.9950%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报93.59元人民币，较上日结算价跌0.116元，或0.12%。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
路透上海5月4日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(8日)招标增发三期固息债 。包括追加发行在内，总计规模不超过165亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债分别为该行第七期 、第四期 和第六期<CN1 70406=CFXS>增发债，票面利率为3.98%、3.83%和4.45%。首场招标结束后，三年期可追加不 超过20亿元，七年期可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第7/4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过20亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间
0200GMT * 美元/马币(林吉特)开盘报4.3200-4.3220 * 该货币对升至4.3300，但之后遭遇当地卖盘打压 * 4.3200上方良好买盘仍提供支撑，现报4.3245-65 * 中国财新服务业采购经理人指数(PMI)表现疲弱，股市卖盘带来支撑，马来西亚股市KLCI指数跌0.63% * 无本金交割远期外汇(NDF)现报4.3250-4.3300(完) (编译 许娜；审校 龚芳)