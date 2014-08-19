主要国家经济指标预测--8月20日****

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月20日(三) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 7月 持平 持平 (较上年同期) -0.7% -0.7% 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 8月 0-9-0 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 8月 正4 正2 1100 美国抵押贷款市场指数 8月13日当周 -- 337.7 再融资指数 -- 1,322.2 1230 加拿大趸售贸易 6月 +0.4% +2.2% 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 8月 -- 正19 2350 日本投资外国债券 前周 -- 买超2,326 外资投资日本股票 -- 卖超5,849 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月19日(二) 0130 澳洲央行8月会议记录 0800 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 6月 盈余208 140 (经季节调整)(亿欧元) 盈余131 190 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) 流入139 -- 0830 英国CPI(较前月) 7月 -0.3% -0.2% (较上年同期) +1.6% +1.8% 零售物价指数(RPI)(较前月) -0.1% -0.1% (较上年同期) +2.5% +2.6% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -0.1% -0.1% (较上年同期) +2.6% +2.6% 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价指数(较前月) -1.6% -1.1% (较上年同期) -7.3% -6.55% PPI产出物价指数(较前月) -0.1% +0.1% (较上年同期) -0.1% 持平 核心PPI产出物价指数(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.9% +0.9% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.1% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +2.0% +2.0% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.9% 1230 美国房屋开工(万户) 7月 109.3 96.9 建筑许可(万户) 105.2 100 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 7月 +0.1% -- 2350 日本出口(较上年同期) 7月 +3.9% +3.8% 进口(较上年同期) +2.3% -1.7% 贸易收支(亿日圆) 逆差9,640 逆差7,025 (完)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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