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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 07:55 BJT

****主要国家经济指标预测--8月20日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段        预估值      前值        
    8月20日(三)
    0600  德国生产者物价指数(PPI)(较上月)                 7月            持平        持平
                                 (较上年同期)                           -0.7%       -0.7%
    0830  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果             8月           0-9-0       0-9-0
　　                                                             (升息-维持利率不变-降息)
    1000  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                 8月             正4         正2    
    1100  美国抵押贷款市场指数                       8月13日当周          --        337.7
               再融资指数                                                 --      1,322.2
    1230  加拿大趸售贸易                                  6月           +0.4%       +2.2%
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数               8月             --         正19
    2350 日本投资外国债券                                前周             --    买超2,326
         外资投资日本股票                                                 --    卖超5,849
     
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段         现值      预估值  
    8月19日(二)
    0130 澳洲央行8月会议记录
    0800 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元)           6月         盈余208        140
                              (经季节调整)(亿欧元)                    盈余131        190
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                    流入139        --
    0830  英国CPI(较前月)                                 7月           -0.3%       -0.2%
               　 (较上年同期)                                          +1.6%       +1.8%
               零售物价指数(RPI)(较前月)                                -0.1%       -0.1%
                            (较上年同期)                                +2.5%       +2.6%
               扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                    -0.1%       -0.1%       
                                        (较上年同期)                    +2.6%       +2.6%
    0830  英国生产者物价指数(PPI)投入物价指数(较前月)                   -1.6%       -1.1%
                                         (较上年同期)                   -7.3%      -6.55%
                             PPI产出物价指数(较前月)                    -0.1%       +0.1%
                                        (较上年同期)                    -0.1%        持平
                         核心PPI产出物价指数(较前月)                     持平        持平
                                        (较上年同期)                    +0.9%       +0.9%    
    1230  美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)     7月           +0.1%       +0.1%
              未经季节调整的CPI(较上年同期)                             +2.0%       +2.0%
              经季节调整的核心CPI(较前月)                               +0.1%       +0.2%
              未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                         +1.9%       +1.9%
    1230  美国房屋开工(万户)                              7月           109.3       96.9
              建筑许可(万户)                                            105.2        100
    1530  美国克利夫兰联邦储备银行CPI                     7月           +0.1%        --    
    2350 日本出口(较上年同期)                             7月           +3.9%       +3.8%
             进口(较上年同期)                                           +2.3%       -1.7%
             贸易收支(亿日圆)                                       逆差9,640   逆差7,025 (完)
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