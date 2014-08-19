《SAFT专栏》杰克森霍尔会议的问题

**央行政策期待心理效应**

过去七次杰克森霍尔会议均导致股市上涨，而且在宣示或暗示将采行一些新变种措施来降低藉贷成本及提高资产价格、以试图振兴经济之后，股市涨幅往往相当可观。

而这本身就说明了当中的好处。每个人都喜欢变得富有，就算只是幻觉也无妨，因此人们喜欢仔细聆听央行官员的说法。尽管近几年来支撑股市的题材相当多元，特别是社交网络，但股市实质支撑还是来自于货币政策。

这事实上已经超越杰克森霍尔会议的范畴。纽约联邦储备银行经济学家的一份研究结果显示，自1994年以来，有比例高达惊人的80%的股市超额回报是在美联储公布利率政策前24小时取得，这是因为在前主席格林斯潘(Alan Greenspan)的时代，当经济陷入困境时，美联储就会提供市场援助，而当次优抵押贷款及网络泡沫开始膨胀时，美联储则是视而不见。

在贝南克及叶伦时代，经济持续疲软，美联储只得伸出援手，但有的只是一股脑儿的连串刺激措施。今年也不会有所不同，除非经济短期内意外升温，否则下次美国再陷衰退时将没有降息空间。

更大的问题是，仰赖资产膨胀做为修复经济的工具，已经导致投资人习惯过度关注货币政策，然而理想上而言，货币政策应该只是经济的微调工具，而不是成长动能来源。

此外，有许多理由表明让货币政策成为焦点是一大憾事，有些央行官员或许也会认同这样的看法。一整个世代的投资人及商业人士已经习惯于根据这些条件来配置资本，而结果却难以让人感到振奋。

根本的问题在于，集中关注货币政策是短期的、还是更为持久的状况？股市是否将不再只有在杰克森霍尔年会或联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前表现突出？