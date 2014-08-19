路透基点：TCC的10亿美元贷款获超额认贷--TRLPC

路透香港8月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台泥子公司TCC International Ltd(TCC)上个月重新启动修改条款后的五年期10亿美元贷款案获得热烈回应，14家银行在一般银团阶段认贷14亿美元。

澳新银行(澳盛银行/ANZ)、法国巴黎银行、星展银行和兆丰银行为牵头行兼簿记行，这笔贷款交易的额度分配已经敲定。

TCC收购台泥国际集团有限公司的提议未获股东同意后，上个月修改了贷款条款。这笔贷款最初目的是用于收购台泥国际集团。

这笔贷款分为：TCC借款6.5亿美元，台泥国际集团通过循环信贷筹资3.5亿美元。

TCC的6.5亿美元贷款分为两部分：A部分为3亿美元定期贷款，用于TCC未来在资本市场的活动；B部分为3.5亿美元循环贷款，用于现有债务再融资。

台泥国际集团的3.5亿美元循环贷款，将用于为2010年9月取得的19.2亿港元三年期定期贷款，以及2011年12月取得的5.5亿美元五年期贷款提供再融资。

TCC的A部分贷款以及台泥国际的3.5亿美元循环贷款提款期有18个月，TCC的B部分贷款提款期为到期日前的三个月。

A部分和B部分贷款利率为较三个月和六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点，台泥国际3.5亿美元循环贷款利率为加码155个基点。若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR价差超过35个基点，则借款人需支付超过的部分利息。

银行受邀以三个层级参贷：承贷1.5亿美元或以上，获45个基点前端费和牵头行兼簿记行头衔；承贷1-1.49亿美元，获40个基点费用和牵头行头衔；承贷5,000-9,900万美元，获30个基点费用和主办行头衔。

A部分贷款将在三年宽限期过后，分五次每半年不等额偿还：10%(1-3次)，20%(第4次)，50%(第5次)。

TCC用于收购台泥国际的10亿美元贷款于5月初搁置，此前嘉新水泥股份有限公司拒绝其收购台泥国际股权。

TCC曾出价每股3.90港元收购其尚未持有的台泥国际股权，总价约为55.9亿港元(约合7.21亿美元)。

目前TCC持有台泥国际56.49%股权，嘉新水泥持有15.84%。

渣打银行曾为这笔交易提供10亿美元过桥贷款，但由于借款人的需求发生变动，并未提取该过桥贷款。

台泥国际及旗下子公司在香港从事水泥进口及分销业务，同时也制造并分销水泥、熟料及矿渣粉。台湾水泥的业务为研发、制造及分销水泥及预拌混凝土。(完)