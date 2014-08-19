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亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 13:12 BJT

香港股市：早盘近收平，静待企业公布财报

路透上海8月19日 - 香港股市周二早盘近收平，投资者审慎等待企业业绩出炉。

截至中午时分，恒生指数 小涨0.1%，报24,977.66点，恒生国企指数 近持平，报11,067.56点。

在稍后企业财报出炉前，香港市场交投迟滞。

“市况审慎乐观，”第一上海证券策略员叶尚志称。“在中国的银行业者等部分重要企业业绩出炉前，投资者倾向观望，而不愿大举布仓。”

中国银行 下滑0.3%，中银香港 跌0.2%。两家公司今天都将公布中期业绩。

中国海洋石油 1.7%的涨势则支撑恒指。(完)
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