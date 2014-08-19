国际油市：布兰特原油升向102美元，但仍未远离14个月低点

金砖国家：4月25日股汇市收盘纵览
路透4月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月25日(周二)走势纵览。
0522 GMT时，布兰特10月原油期货 涨0.23美元，报每桶101.83美元，周一收低1.93美元。
美国9月原油期货 升0.34美元，报96.75美元，昨日收低0.94美元。该合约将于周三到期。
Yusuke Seta称，“布兰特原油期货可能将测试100美元关口，但应在这一水准寻获非常强的支撑。如果油价跌破100美元，石油输出国组织(OPEC)成员国将采取行动，因为他们难以控制预算，”
伊拉克库尔德族及美国官员周一表示，伊拉克政府军及库尔德族在美国空袭掩护下，已从伊斯兰激进份子手中夺回一座伊拉克最大水坝。
军方发言人说，数十名包括妇孺在内的难民周一在乌克兰东部逃难时遇袭身亡，当时他们所乘坐的巴士车队遭到火箭弹射击。
国际原子能总署(IAEA)署长天野之弥周一称，伊朗已在8月25日的最后期限前开始实施提高透明度的措施，此为对伊朗疑似进行原子弹研究的长期调查的内容之一。
路透周一对六位分析师的初步调查显示，美国截至8月15日当周的商业原油和油品库存预计为下降。
分析师平均预期上周美国原油库存下降150万桶，馏分油库存减少20万桶，汽油库存下降170万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/于春红; 审校 龚芳)
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路透4月25日 - 芯片制造商德州仪器(德仪)(Texas Instruments)周二公布季度营收增长13.1%，好于预期，受助于汽车和工业客户需求。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年