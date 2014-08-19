《汇易专栏》消费题材叠加供应趋紧，中国生猪价格仍有冲高之势

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8月9日-16日期间，全国生猪市场价格波段走势继续升温，本周华南沿海地区某大型养殖企业再度上调活猪出栏价格，华中、华东包括东北等其他主要养殖省份的猪价同样涨势此起彼伏，其中，江浙沪地区毛猪市场继本月上旬突破“8.0（元/斤）关口”之后继续领涨，局部地区经纪商收购价格最高达到8.5元/斤。

截至上周五（8月15日），国内毛猪收购均价升至15.22元/公斤，周比上涨0.28元/公斤，约合1.87%的环比升幅，猪价连续第二周刷新今年以来的高点。

目前，按照国内创纪录的玉米市场均价2,685元/吨折算，猪粮比指数目前升至5.67：1，周环比略升3个BP，猪粮比已经重返政府调控预警的蓝色区间。究其主要原因，今年以来，我国生猪养殖行业经历疫病冲击、重度亏损和环保整治等多重压力，下半年供需偏紧格局支撑猪价冲高。

其一，本月我国生猪市场如期迎来反转拐点，消费预期与成本因素共同助力“台风猪”

众所周知，2014年我国农历“闰九月”的市场影响在于，今年“夏末”与“初秋”重叠利于肉品消费的提前或集中增长，既北方俗称的“贴秋膘”行情……与此同时，本月底国内大宗院校将迎来开学季，学校食堂包括周边餐饮行业的提前采购，包括居民消费的阶段性复苏都会包括猪肉、鸡蛋等畜禽产品价格提供有力的助涨作用。

上周六（8月16日）出伏前后，我国华东、华中包括华北、东北地区出现降水降温过程，北京、内蒙地区最低气温骤降至20摄氏度以内，对于生猪消费具有一定的提振作用，同时也令部分养殖户（场）开始担忧秋季高发疫病是否会卷土重来。

JCI市场跟踪资讯了解到，而在节前国内生猪收购市场阶段性复苏，屠宰场、经纪商较往年提前入市备货的同时，国产/进口玉米市场价格却一路攀升、屡创新高，这毫无疑问成为生猪养殖行业的“成本推手”，由于玉米价格居高不下且与小麦价格形成明显“倒挂”，河南等部分地区的生猪养猪户（场）已经逐步使用优质小麦。

种种迹象表明，继今年7月我国生猪市场迈入“慢牛”通道初期的蓄势阶段，8月在节日消费、成本因素等利多题材的支撑下猪价冲高势头仍“在路上”。

其二，二季度国内生猪存栏结构“暗度陈仓”，养殖户普遍乐观预期“慢牛”行情将续。

与此同时，今年国内生猪价格一度跌至历史低点，养殖终端面临的亏损压力更是近15年来所未见的，这一方面造成散养户加速退出我国生猪养殖行业，另一方面也造成国内生猪存栏结构在过去半年左右的时间里发生着微妙变化。近日，中国农业部兽医局发布的最新一期《全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量》中，统计数据显示今年7月生猪屠宰量为1824.70万头，较去年同期下降2.67%，较6月环比也减少了2.26%。

相比较之下，今年秋季全国生猪存栏总量仍难逆转下滑态势，主要因为上半年尤其是1-4月期间生猪养殖行业深陷重度库存的低潮期，同时2014年也是中央政府加大环保整治力度、重点治理畜禽养殖行业污染现状的政策元年，随着部分省市区开始集中清理违规建设和存在污染问题的生猪企业、养殖散户，节前不少生猪供应大省出现商品猪供应偏紧的状况，导致猪价水平持续突破上涨。同时，来自农业部畜牧业司今年更新之后的月度统计数据显示，2014年7月全国能繁母猪存栏总量双降（同比下降9.1%、环比下滑1.2%），这也是连续第十一个月出现下滑态势。

JCI综合资讯认为，近期不仅来自官方的统计数据显示，“双节”前后我国生猪存栏结构中，能繁母猪数量仍将持续减少（后备母猪和青年比重整体偏低，高龄母猪比重减少），这与我们在市场跟踪过程中了解的情况，主要是因为过去一、两年生猪价格波动剧烈，今年亏损尤为惨重，大多数减少养殖规模甚至全面退养的散养户，出于边际成本和防疫水平特别是政策风险的考量，很可能永久禁足传统的生猪养殖行业。