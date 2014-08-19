台湾股市：收升逾1%结束连三日跌势，短线料不脱盘整

路透台北8月19日 - 台湾股市周二随亚股收升逾1%，结束先前连续三日下跌行情。分析师指出，台股指数整理许久，受惠美股反弹带动亚股弹升，令台股表现优于区域股市，但短线料仍不脱盘整走势。

台湾加权股价指数 收高1.12%至9,243.78点；今日成交初值 为863.67亿台币，上交易日修正后为742.19亿。

新光投信协理谢学云说，〞现在看来季线9,298点的压力还是蛮大的，7月高点9,500点要过关恐怕是不太容易。〞他预估台股短线仍将会在9,000-9,300点间震荡。

他并指出，目前台股量能约在近900亿台币，若未来量能可以缓慢放大，也有利化解先前套牢压力。展望未来，9月9日有美国苹果 的新智能手机将上市，届时相关个股应能受惠。只不过目前国际情势上仍有地缘政治不安的隐忧，这仍可能是打压全球股市、进而不利台股的负面变数之一。