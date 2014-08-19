台湾股市：收升逾1%结束连三日跌势，短线料不脱盘整

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透台北8月19日 - 台湾股市周二随亚股收升逾1%，结束先前连续三日下跌行情。分析师指出，台股指数整理许久，受惠美股反弹带动亚股弹升，令台股表现优于区域股市，但短线料仍不脱盘整走势。
台湾加权股价指数 收高1.12%至9,243.78点；今日成交初值 为863.67亿台币，上交易日修正后为742.19亿。
新光投信协理谢学云说，〞现在看来季线9,298点的压力还是蛮大的，7月高点9,500点要过关恐怕是不太容易。〞他预估台股短线仍将会在9,000-9,300点间震荡。
他并指出，目前台股量能约在近900亿台币，若未来量能可以缓慢放大，也有利化解先前套牢压力。展望未来，9月9日有美国苹果 的新智能手机将上市，届时相关个股应能受惠。只不过目前国际情势上仍有地缘政治不安的隐忧，这仍可能是打压全球股市、进而不利台股的负面变数之一。
亚洲股市周二跟随隔夜美股升高，美元则因美债收益率反弹以及乌克兰危机缓解迹象而受益。 本地时间13:47时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.59%。(完)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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