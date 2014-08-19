《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月19日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *广州港 20 7 9 8/20簿记建档 中信银行 AAA 8/22 8/25 集团 中国银行 ======================================================================================= *陕西煤业 400 50 9 8/20-8/21簿记 国开行 AAA 8/22 8/25 化工集团 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *武汉国裕 11 4 12 8/26簿记建档 浦发银行 AA- 8/28 8/29 物流产业集团 ======================================================================================= *兰州兰石 8 4 12 8/22-8/25簿记 招商银行 A+ 8/26 8/27 集团 ======================================================================================= *百联集团 29 20 12 8/22簿记建档 工商银行 AAA 8/25 8/26 ======================================================================================= *重庆对外 6 6 12 8/22簿记建档 光大银行 AA 8/25 8/26 经贸集团 ======================================================================================= *中原证券 17 8 3 8/22招标 中信银行 AA+ 8/25 8/26

(最高发行余额) ======================================================================================= *申银万国 78 20 3 8/22招标 农业银行 AAA 8/25 8/26 证券 (最高发行余额) 中国银行等 ======================================================================================= *马钢股份 100 50 12 8/22簿记建档 中信证券 AA+ 8/26 8/27

工商银行 ======================================================================================= *龙岩工贸 8 2 12 8/22簿记建档 国开行 AA 8/25 8/26 发展集团 ======================================================================================= 常高新集团 10 5 12 8/20簿记建档 平安银行 AA+ 8/21 8/22 ======================================================================================= 东吴证券 31 10 3 8/20招标 浦发银行 AA+ 8/21 8/22

(最高发行余额) ======================================================================================= 安信证券 41 13 3 8/20招标 浦发银行 AAA 8/21 8/22

(最高发行余额) 中信银行 ======================================================================================= 新疆天业集团 8 4 12 8/20簿记建档 兴业银行 AA+ 8/21 8/22 ======================================================================================= 巨化集团 19 5 12 8/20簿记建档 建设银行 AA+ 8/21 8/22

中信银行 ======================================================================================= 中国铝业 50 30 12 8/20簿记建档 农业银行 AAA 8/22 8/25

光大银行 ======================================================================================= 精功集团 16 8 12 8/21簿记建档 兴业银行 AA 8/22 8/25 ======================================================================================= 浙江杭钢 12 6 12 8/21簿记建档 中信银行 AA 8/25 8/26 商贸集团 浙商银行 ======================================================================================= 云南能源 12 12 12 8/21簿记建档 建设银行 AAA 8/22 8/25 投资集团 ======================================================================================= 岳阳林纸 6 6 12 8/21簿记建档 浦发银行 AA 8/25 8/26

======================================================================================= 连云港市城建 10 3 6 8/21簿记建档 浦发银行 AA+ 8/22 8/25 投资集团 ======================================================================================= 华西证券 19 8 3 8/21招标 中国银行 AA+ 8/22 8/25

(最高发行余额) 招商银行等 ======================================================================================= 招商证券 84 18 3 8/21招标 建设银行 AAA 8/22 8/25 (最高发行余额) 中国银行等 ======================================================================================= 广东省广新 20 3 12 8/21簿记建档 中国银行 AA 8/22 8/25 控股集团 兴业银行 ======================================================================================= 万达集团股份 18.5 5 12 8/21簿记建档 建设银行 AA 8/22 8/25 有限公司 ======================================================================================= 宁波港 20 10 12 8/21簿记建档 工商银行 AAA 8/22 8/25

中国银行 ======================================================================================= 农产品 10 10 12 8/21簿记建档 平安银行 AA 8/22 8/25 ======================================================================================= 成都文化旅游 5 2.5 12 8/21簿记建档 浙商银行 AA 8/22 8/25 发展集团 ======================================================================================= 南玻A 11 4 12 8/21簿记建档 招商银行 AA+ 8/25 8/26

浦发银行 ======================================================================================= 武汉城建投 30 30 12 8/22簿记建档 交通银行 AAA 8/25 8/26 开发集团 ======================================================================================= 福建中旅集团 4 2 12 8/25簿记建档 浦发银行 AA- 8/27 8/28 ======================================================================================= 喜临门 4 2 12 8/25簿记建档 招商银行 AA- 8/26 8/27

======================================================================================= 东方园林 16 5 12 8/25-26簿记 北京银行 AA 8/27 8/28

浦发银行 ======================================================================================= 西安旅游集团 5 1 12 8/26-27簿记 恒丰银行 AA- 8/28 8/29 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *华立集团 20 8 3 8/26-8/27簿记 工商银行 AA 8/28 8/29 股份 招商银行 ======================================================================================= *江阴市公有 6 6 3 8/26簿记建档 浙商银行 AA 8/28 8/29 资产经营 ======================================================================================= 安徽国贸集团 14 8 5 8/20簿记建档 民生银行 AA 8/21 8/22 控股 ====================================================================================== 阳泉煤业集团 15 10 5 8/20簿记建档 光大银行 AA+ 8/21 8/22 阳煤化工投资公司 北京银行 ======================================================================================= 祁连山 9 5 5 8/20簿记建档 交通银行 AA 8/21 8/22

======================================================================================= 温州公用事 15 5 5 8/20簿记建档 农业银行 AA 8/22 8/25 业投资集团 建设银行 ======================================================================================= 中国建筑第 12 10 5 8/20簿记建档 建设银行 AA+ 8/21 8/22 五工程局公司（中国建筑 提供保证） 中信建投证券 ======================================================================================= 世茂股份 50 10 3 8/20簿记建档 中金公司 AA 8/22 8/25

上海银行 ======================================================================================= 广东粤垦 8 8 5 8/21簿记建档 浦发银行 AA 8/22 8/25 投资公司 交通银行 ====================================================================================== 大唐发电 35 35 5 8/21簿记建档 农业银行 AAA 8/22 8/25

国开行 ======================================================================================= 福建省电子 8.5 4 5 8/21簿记建档 兴业银行 AA 8/22 8/25 信息(集团) =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日