重发-投行观点：领汇房产基金收购现崇山商场可带来协同效应--巴克莱

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路透香港8月19日 - 投行巴克莱发表报告称，领汇房地产投资信托基金<0823.HK >以13.8亿港元向嘉里建设 收购九龙黄大仙的＂现崇山＂商场物业，能与其现有的物业组合产生协同效益，以及从资产再配置中获益。

现崇山商场楼面面积约为12.63万平方尺，交易作价13.8亿港元较估值13.2亿港元溢价4.5%，相当于楼面面积每尺约10,925港元。收购将使领汇负债率由11%增至12.2%。

巴克莱指出，现崇山商场地理位置临近领汇现有资产--黄大仙中心及龙翔广场，能产生协同效应。此外，收购有利于领汇的资产再配置，因领汇早前出售四项小型及较旧的物业，共套现12.4亿港元，该批物业过去的租金回报率只有3.3%。

假设如估值报告预测，现崇山商场以市值租金全部出租，每月租金可达470万元，加以适当的租务管理，领汇有望将租金回报率提高至4%。

报告称，这宗交易对嘉里建设而言亦有利。截至去年12月底止，嘉里建设净债务为230亿港元，净负债率31%，保持杠杆率在35%以下，预计今年有60-70亿港元资本支出，是次交易所得将有利于改善其资产负债表。

此外，嘉里建设于2014年合同销售目标为120亿港元，本次交易所得款项将有利于为公司择机开售位于九龙塘及沙田的项目提供更多弹性。