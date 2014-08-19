《汇市简讯》欧洲开盘：新西兰元利空罩顶

标题新闻：美国最新两年期公债标售获强劲需求，间接投标得标占比为近11年最高-财政部数据
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* 澳元/美元小涨0.15%，新西兰元/美元跌0.34%，澳元/新西兰元升0.55%，美元/离岸人民币微跌0.08%
* 日股日经指数尾盘涨0.88%，中国沪综指午盘中跌0.06%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.57%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.3962%
* 新西兰政府下调增长和预算盈余预估，但认为前景光明
* 澳洲央行会议记录：经济前景不确定性较高，宜维持低利率不变
* 伊拉克库尔德族在美国空袭掩护下夺回摩苏尔水坝 (完)
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路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。