《汇易专栏》中国玉米加工品看涨令厂家停报，深加工玉米竞拍成本趋升

（汇易咨询是中国领先的粮油饲料原料信息和贸易咨询及商务策划公司，为路透中文独家提 供内容，仅代表该机构观点） 2014年8月9日—8月15日（第33周），国内玉米价格继续高涨，华北深加工企业原料成 本负担加重，部分企业被迫减产限产，关内玉米副产品厂家停报观望现象增多，玉米淀粉大 幅提价。 国家机构通知，8月13日起国家临储粮食竞拍销售交易细则，修改为深加工企业可以购 买本库存储临储粮自用，但是伴随着2013年产玉米自辽宁省开始启拍，预计玉米竞拍成本趋 升。 第33周国内玉米加工产品价格 2014年第33周国内玉米加工产品价格 单位：元/吨 品种 淀粉 酒精 蛋白粉 纤维 胚芽粕 DDGS 价格 3100-3400 6200-6350 4850-5000 1300-1400 1750-1800 2250-2550 周比涨 +150 0 0 +30 0 0 跌 主要影 1、 山东地区深加工企业玉米收购价仅小幅上升多数持稳，实际收购量有 响市场 限，价位水平在2,620-2,840元/吨左右。 因素 2、 淀粉行业开工率45%，酒精行业开工率40% 大事记 1、2014年8月13日起，将《国家临时存储粮食（东北玉米）竞价销售交易 细则》修改为“国家粮食局对外公布的内蒙古、吉林、黑龙江三省（区） 纳入补贴范围的玉米深加工企业可以购买本库存储的国家临时存储粮食自 用”。 二、主要影响因素 1、华北地区深加工企业原料成本负担重，玉米淀粉价格再次报复性上涨 国内玉米价格继续高涨，华北深加工企业原料成本负担加重，部分企业被迫减产限产， 近一周山东地区深加工企业玉米收购价仅小幅上升多数持稳，实际收购量有限，价位水平在 2620-2840元/吨左右，较去年同期普遍高出230-420元/吨；东北临储玉米拍卖成交均价区间 2142-2432元/吨（不含出库费），成交率周比微跌,2013年产玉米辽宁首拍。山东玉米淀粉 亏损200元/吨，吉林淀粉亏损93元/吨左右，黑龙江玉米酒精盈利170元/吨。国内玉米淀粉 行业开工率45%，酒精行业开工率40%，下降1-3%。 在产淀粉企业依然处于普遍亏损之中，近日华北地区中小企业停产减产后淀粉市场价格 再次报复性上涨100-150元/吨，玉米酒精价格冲高后维持坚挺，玉米副产品价格底部获得支 撑，由于厂家库存不多市场看涨预期，近期停报观望现象较多。 2、内蒙古开启拍卖2013年产临储玉米，政策修改便利深加工但成本趋升 政府部门通知，从2014年8月13日起，将《国家临时存储粮食（东北玉米）竞价销售交 易细则》（司便函2014 28号）第二条修改为“国家临时存储粮食存储库点（包括负责贷款 的承储库和实际储存库点）不允许直接或间接购买本库储存的粮食，国家粮食局对外公布的 内蒙古、吉林、黑龙江三省（区）纳入补贴范围的玉米深加工企业可以购买本库存储的国家 临时存储粮食自用。” 8月13日至14日的一周里，我国东北临储玉米拍卖总计投放量450万吨，总成交量120万 吨，成交率26.56%，2013年产玉米首次在内蒙古投放成交均价2432元/吨，较2012年产粮高2 80元/吨，辽宁省和吉林省陈季玉米库存较少，随着新陈拍卖粮转换，竞拍企业成本将继续 上升。 综上所述，国内玉米市场价格不断刷新纪录，华北深加工企业不堪重负，中小企业减产 停产增多，随着玉米加工产品库存下降，近期国内玉米淀粉报价再次出现报复性上涨，副产 品看涨心态催生厂家停报观望。 短期来看国内豆粕现货价格区间振荡成为限制玉米副产品走势的主要因素，预计第34周 玉米加工主产品价格稳中有升，新季玉米上市前偏强振荡。（完）