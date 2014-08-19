路透基点：上海电气拟贷款4亿欧元，银行数量已缩减至8-9家--TRLPC

路透香港8月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国国有企业上海电气集团已经将银行数量缩小至8-9家。该行拟筹措4亿欧元(5.34亿美元)一年期过桥贷款，以支持收购意大利电力工程公司Ansaldo Energia的40%权益。

根据消息人士的说法，德意志银行和摩根大通是提供这次过桥贷款的银行之一。贷款包含所有费用在内提供70个基点左右的收益。

消息人士并称，上海电气可能在后期将该贷款拿到债券市场。

根据该公司8月15日提交给证交所的资料，上海电气将在香港成立一家全资子公司--上海电气新时代公司，后者将成为这次收购融资的借款人。母公司将为这笔过桥贷款提供担保。

本月稍早，上海电气通过发行五年期Reg S债券融资5亿美元，该债券定价较美国公债加码140个基点，收益率(殖利率)为3%。据汤森路透旗下IFR报导，上海电气的股东也批准该公司发行可转换债券，至多融资60亿元人民币(9.72亿美元)。

路透5月8日报导，具有国家背景的私募股权基金Fondo Strategico Italiano(FSI)发表声明称，上海电气集团同意以4亿欧元购入意大利电力工程公司Ansaldo Energia的40%股权。Ansaldo是一家具有161年历史的电力设备及涡轮机生产企业。

几年来韩国斗山重工业和德国西门子一直谋求入股Ansaldo，但上海电气却以黑马姿态脱颖而出。

根据协议，Ansaldo Energia和上海电气将在中国建立两家合资企业，为亚洲市场生产燃气涡轮机，并在上海创立一个研发中心。

上海电气在香港和上海上市，是中国装备制造业最大的企业集团之一，此外该公司还销售电力。该公司由上海市国有资产监督管理委员会所有。

穆迪/标普/惠誉给上海电气的评级分别为A2/A/A。(完)