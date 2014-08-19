CNH动态：离岸即期创五个月新高后小幅收低，短期呈高档盘整

路透香港8月19日 - 离岸人民币现汇 周二创五个月盘中新高后转头收低。在岸人民币涨势遭遇阻力，带动离岸在突破6.14关口后获利了结。预期短期区间整理后有机会再走高。

银行交易员指出，6.14-6.15间为人民币这波涨势的多重技术位，突破后中期看升走势已确立，预料后续走势将区间上涨。

“午后在岸美元/人民币见到有买盘进来，市场比较紧张，在6.14以下有美元空头回补。”一亚系银行人士说。

交易员表示，人民币作为高息货币的特性再度受到投资者关注，这将令人民币逢跌会有买盘承接，短线底部已经垫高至6.18左右。

本地时间下午5:49时，离岸人民币现汇 报6.1445，较上日跌36点子或0.06%，盘中最高至6.1355，为3月13日6.1320以来最高。在岸人民币较离岸高出27点子。

人民币投机热度消退后，离岸与在岸汇价亦步亦趋的态势殊为明显，过去约三个月来，几乎境内外价差大多在50点子以内。人民币单边看升时，离岸人民币经常高出在岸价百余点子的情况，已较为少见。

花旗一份报告指出，人民币突破6.15关键水位，开启了重探年初高点的机会之门，至少有机会看到6.10水平。除了人民币兑美元外，人民币兑日圆、欧元等交叉货币，亦出现走多讯号。

“人民币兑主要货币不仅是看升，预料表现也会超越其他区域内货币，至少短时间内是如此。”报告称。

中国招商证券报告指出，近期人民币汇率走势强劲不会导致央行重蹈2012年的覆辙，再度被迫入市干预外汇市场。报告指出，做出上述判断的理由是，7月结汇意愿并未因人民币升值而继续上升，反而稳中略降。目前的内外部形势对人民币继续强劲升值的支持力度也弱于2012年，市场难以再度形成人民币汇率的单边升值预期。

同时间，无本金远期外汇(NDF)，一年期 报6.2102/2142，上日在6.2140。

境内人民币兑美元即期 连续第五天收升，报6.1418，盘中亦触及自3月13日以来新高。短期升值预期较为一致，但来自大行的油盘购汇不时入场，让美元空头保持谨慎。 （完）

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