CNH动态：离岸即期创五个月新高后小幅收低，短期呈高档盘整

****主要国家经济指标预测--4月26日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
路透香港8月19日 - 离岸人民币现汇 周二创五个月盘中新高后转头收低。在岸人民币涨势遭遇阻力，带动离岸在突破6.14关口后获利了结。预期短期区间整理后有机会再走高。
银行交易员指出，6.14-6.15间为人民币这波涨势的多重技术位，突破后中期看升走势已确立，预料后续走势将区间上涨。
“午后在岸美元/人民币见到有买盘进来，市场比较紧张，在6.14以下有美元空头回补。”一亚系银行人士说。
交易员表示，人民币作为高息货币的特性再度受到投资者关注，这将令人民币逢跌会有买盘承接，短线底部已经垫高至6.18左右。
本地时间下午5:49时，离岸人民币现汇 报6.1445，较上日跌36点子或0.06%，盘中最高至6.1355，为3月13日6.1320以来最高。在岸人民币较离岸高出27点子。
人民币投机热度消退后，离岸与在岸汇价亦步亦趋的态势殊为明显，过去约三个月来，几乎境内外价差大多在50点子以内。人民币单边看升时，离岸人民币经常高出在岸价百余点子的情况，已较为少见。
花旗一份报告指出，人民币突破6.15关键水位，开启了重探年初高点的机会之门，至少有机会看到6.10水平。除了人民币兑美元外，人民币兑日圆、欧元等交叉货币，亦出现走多讯号。
“人民币兑主要货币不仅是看升，预料表现也会超越其他区域内货币，至少短时间内是如此。”报告称。
中国招商证券报告指出，近期人民币汇率走势强劲不会导致央行重蹈2012年的覆辙，再度被迫入市干预外汇市场。报告指出，做出上述判断的理由是，7月结汇意愿并未因人民币升值而继续上升，反而稳中略降。目前的内外部形势对人民币继续强劲升值的支持力度也弱于2012年，市场难以再度形成人民币汇率的单边升值预期。
同时间，无本金远期外汇(NDF)，一年期 报6.2102/2142，上日在6.2140。
境内人民币兑美元即期 连续第五天收升，报6.1418，盘中亦触及自3月13日以来新高。短期升值预期较为一致，但来自大行的油盘购汇不时入场，让美元空头保持谨慎。 （完）
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 毕晓雯)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.48 +0.62 +0.54 2597067 京东 34.96 +0.39 +1.13 6890004 新浪 73.89 +0.64 +0.87 814116 搜狐 38.25 +0.05 +0.13 404993 网易 277.96 +3.82 +1.39 1058663 百度 186.99 +6.96 +3.87 3749200 台湾 台湾积体电路