《中国企业债发行日程表》--8月19日

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *郴州市 18 7 8/27簿记建档 上限7.60% AA 8/28-9/1 财富证券 百福投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有国有出让土地使用权为本期债券提供抵押担保) ========================================================================================= *揭阳市城市 16 7 8/26簿记建档 上限7.50% AA 8/27-8/29 广发证券 投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *石狮市国有 15 7 8/26簿记建档 上限9.10% AA 8/27-8/29 国开证券 投资发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) 兴业证券 ========================================================================================= *娄底锑都 12 7 8/26簿记建档 上限8.50% AA 8/27-9/2 太平洋证券 投资发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) 财富证券 ========================================================================================= *中国铁路 150 7 8/20招标 区间4.60%-5.60% AAA 8/21 国泰君安证券 总公司 (铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保) 申银万国证券等 ========================================================================================= 国家电网 60 5 8/18簿记建档 *5.10% AAA 8/19-8/20 中信证券
40 10 *5.38% 英大证券等 ========================================================================================= 锦州市城市 10 7 8/15簿记建档 6.44% AA 8/18-8/20 银河证券 建设投资发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 北京石景山区 10 7 8/15簿记建档 6.08% AA 8/18-8/20 中信建投证券 国资经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 赤峰元宝山区 10 7 8/14簿记建档 7.22% AA 8/15-8/21 国信证券 国资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 天津北辰科技 15 7 8/19簿记建档 上限7.80% AA 8/20-8/22 中信建投证券 园区 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 绍兴县交通 15 7 8/19簿记建档 上限7.50% AA 8/20-8/22 银河证券 投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 青岛胶州城市 15 7 8/20簿记建档 *上限7.40% AA 8/21-8/22 中投证券 发展投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/采用国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 慈溪市建设 12 7 8/15簿记建档 6.18% AA 8/18-8/22 国信证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/由中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 重庆九龙园 9 7 8/18簿记建档 *6.60% AA 8/19-8/22 宏源证券 高新产业集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) 渤海证券 ========================================================================================= 山东宏桥新型 11 7 8/20簿记建档 *上限8.90% AA 8/21-8/25 广发证券 材料有限公司 (第3年末和第5年末附设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) 华英证券
/由中国宏桥集团提供担保) ========================================================================================= 内蒙古盛祥 7 7 8/20簿记建档 *上限8.30% AA- 8/21-8/25 平安证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/东北中小企业信用再担保股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 南汇城乡建设 15 7 8/19簿记建档 上限7.90% AA+ 8/20-8/26 新时代证券 开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 十堰市城市 15 7 8/19簿记建档 上限7.50% AA 8/20-8/26 长江证券 基础建设 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆巴南经济 5 7 8/19簿记建档 上限8.00% AA 8/20-8/26 渤海证券 园区建设 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 浏阳市城建 15 7 8/21簿记建档 -- AA 8/22-8/26 齐鲁证券 集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 滁州市城建 14 7 -- 上限8.00% AA 8/22-8/26 国开证券 投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 衡阳白沙洲 12 7 8/21簿记建档 -- AA 8/22-8/26 国泰君安证券 开发建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 福安市城建 10 6 8/21簿记建档 上限8.50% AA- 8/22-8/26 海通证券 投资 (第3-6年末每年偿还25%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 重庆市空港 13 7 8/20簿记建档 上限8.50% AA 8/21-8/27 渤海证券 新城建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 华林证券 ========================================================================================= 阿克苏地区 17 7 8/22簿记建档 上限8.60% AA 8/25-8/27 国开证券 绿色实业开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 金湖县国资 7 7 8/22簿记建档 -- AA- 8/25-8/27 国泰君安证券 经营投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/由重庆进出口信用担保公司提供担保) ========================================================================================= 玉溪市开发 19 7 8/25簿记建档 上限8.95% AA 8/26-8/28 国开证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆万盛经济 7 7 8/22簿记建档 上限8.50% AA 8/25-8/29 渤海证券 技术开发区 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 广元市园区 8 7 8/25簿记建档 上限8.50% AA- 8/26-9/1 中航证券 建投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权抵押担保) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 吴芳；审校 边竞)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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