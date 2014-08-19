新闻稿：中国的财政改革将重塑地方政府借款模式--标准普尔

****主要国家经济指标预测--4月26日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
(以下中文新闻稿由标准普尔提供) 香港，2014年8月19日—中国财政改革可能将在未来3年内显着改变地方政府的借款方式，标准普尔评级服务在今日发布的一份题为《中国信用观察：财政改革将重塑地方政府借款模式》的报告中如是表示。
本轮改革主要着眼于加强公共财政状况，特别是减慢地方政府债务增速。此类债务在过去5年内的快速增长加剧了中国财政体系和金融稳定所面临的风险。
标准普尔信用分析师钟良表示：“此次改革具有全面性，重视透明度。我们预计此次改革将在未来3年内显着改变地方政府的借款方式。”
中央政府非常强调增加财政透明度，旨在加大公开披露力度、降低预算外收支。中国政府还计划更为清晰地区分地方政府和它们的关联实体, 从而逐步减少地方政府的预算外借款。
钟良表示：“我们相信，本轮改革将促使地方政府合理安排支出、降低激进借款的动机与能力，从而抑制地方政府债务的增长。”
标准普尔预计地方政府债务增速将从2008-2013年的年均超过20%显着下降。但是，未来3年的债务增速仍可能接近名义国内生产总值的增速（约为10%）。
地方政府债务的持续增长反映了中央政府在努力让地方政府更加遵守财政纪律的同时，也需要地方政府举债从事一些公共基建项目，以支持经济增长。
钟良表示：“我们预计地方政府将更为依赖其发行的债券来为公共投资提供资金。我们预计未来3年地方政府将加快债券发行速度。”
中央政府今年已经批准地方政府发行4,000亿元人民币的债券，较2013年增长14%。增长步伐将取决于中央政府是否愿意将预算赤字保持在GDP的3%以下。(完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.48 +0.62 +0.54 2597067 京东 34.96 +0.39 +1.13 6890004 新浪 73.89 +0.64 +0.87 814116 搜狐 38.25 +0.05 +0.13 404993 网易 277.96 +3.82 +1.39 1058663 百度 186.99 +6.96 +3.87 3749200 台湾 台湾积体电路