新闻稿：中国的财政改革将重塑地方政府借款模式--标准普尔

(以下中文新闻稿由标准普尔提供) 香港，2014年8月19日—中国财政改革可能将在未来3年内显着改变地方政府的借款方式，标准普尔评级服务在今日发布的一份题为《中国信用观察：财政改革将重塑地方政府借款模式》的报告中如是表示。

本轮改革主要着眼于加强公共财政状况，特别是减慢地方政府债务增速。此类债务在过去5年内的快速增长加剧了中国财政体系和金融稳定所面临的风险。

标准普尔信用分析师钟良表示：“此次改革具有全面性，重视透明度。我们预计此次改革将在未来3年内显着改变地方政府的借款方式。”

中央政府非常强调增加财政透明度，旨在加大公开披露力度、降低预算外收支。中国政府还计划更为清晰地区分地方政府和它们的关联实体, 从而逐步减少地方政府的预算外借款。

钟良表示：“我们相信，本轮改革将促使地方政府合理安排支出、降低激进借款的动机与能力，从而抑制地方政府债务的增长。”

标准普尔预计地方政府债务增速将从2008-2013年的年均超过20%显着下降。但是，未来3年的债务增速仍可能接近名义国内生产总值的增速（约为10%）。

地方政府债务的持续增长反映了中央政府在努力让地方政府更加遵守财政纪律的同时，也需要地方政府举债从事一些公共基建项目，以支持经济增长。

钟良表示：“我们预计地方政府将更为依赖其发行的债券来为公共投资提供资金。我们预计未来3年地方政府将加快债券发行速度。”