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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 06:22 BJT

****日韩经济指标预测--8月20日-8月27日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 
    
    8月18日当周
        
    8月20日(三)
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数            8月          --         正19
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周          --    买超2,326
         外资投资日本股票(亿日圆)                                   --    卖超5,849
    
    8月21日(四)
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)               8月初值        --         50.8
    
    8月22日(五)
    暂无重要经济数据公布
    
    8月25日当周
    
    8月25日(一)
    暂无重要经济数据公布    
    
    8月26日(二)    
    2100 韩国消费者信心指数                            8月          --         105 
    
    8月27日(三)
    2300 韩国经常帐(亿美元)                            7月          --    盈余63.2 (完)
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