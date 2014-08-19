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亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 14:24 BJT

澳洲股市：连续第四个交易日收高，企业乐观财报支撑大盘

路透悉尼8月19日 - 澳洲股市周二上涨0.7%，一系列企业公布强劲财报，矿业股上扬以及美股上涨，都支撑了澳洲股市。

澳股S&P/ASX 200指数 涨36.7点，收报5,623.8点，为连续第四天上涨。周一股市收升0.4%。(完)
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