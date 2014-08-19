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亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 14:27 BJT

韩国股市：创两周最高收盘价，受助于全面买盘

路透首尔8月19日 - 韩国股市周二上扬至两周最高收盘价，受助于全面买盘，因乌克兰紧张局势缓解的预期提振全球股市。

韩国综合股价指数 跳涨0.9%，收报2,071.14点，即8月4日触及2,080.42点以来最高收盘价。

汇丰银行将韩国股市评级从“低配”上调至“中性”，也对市场有所支撑，但对市场即时影响有限，因投资者仍对美国利率政策保持警惕。(完)
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