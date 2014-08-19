表格：英国7月PPI产出物价较前月下降0.1%，预估为升0.1%

金砖国家：4月25日股汇市收盘纵览
路透4月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月25日(周二)走势纵览。
路透伦敦8月19日 - 英国国家统计局周二公布：
* 英国7月PPI产出物价较前月下降0.1%，较上年同期下滑0.1%(预估为持平)
* 英国7月核心PPI产出物价较前月持平，较上年同期上升 0.9%(预估为升0.9%)
* 英国7月PPI投入物价较前月下滑1.6%，较上年同期下降 7.3%(预估为下跌6.55%)
以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)
产出物价(未经调整) 7月 6月 预估值
较上月(变动%) -0.1 -0.1 (-0.2) 0.1
较上年同期(变动%) -0.1 0.3 (0.2) 0.0
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)
较上月(变动%) 0.0 0.0 (0.0) 0.0
较上年同期(变动%) 0.9 1.0 (1.0) 0.9
投入价格(原料及燃料)(未经调整)
较上月(变动%) -1.6 -0.9 (-0.8) -1.1
较上年同期(变动%) -7.3 -4.5 (-4.4) -6.55
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)
较上月(变动%) -0.3 0.0 (-0.4)
较上年同期(变动%) -5.1 -3.8 (-3.5)
(完)
(编译 田建华; 审校 艾茂林)
路透4月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月25日(周二)走势纵览。
路透4月25日 - 芯片制造商德州仪器(德仪)(Texas Instruments)周二公布季度营收增长13.1%，好于预期，受助于汽车和工业客户需求。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年