表格：英国7月PPI产出物价较前月下降0.1%，预估为升0.1%

* 英国7月PPI产出物价较前月下降0.1%，较上年同期下滑0.1%(预估为持平)

* 英国7月核心PPI产出物价较前月持平，较上年同期上升 0.9%(预估为升0.9%)

* 英国7月PPI投入物价较前月下滑1.6%，较上年同期下降 7.3%(预估为下跌6.55%)

以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)