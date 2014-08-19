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货币新闻 | 2014年 8月 19日 星期二 16:39 BJT

表格：英国7月PPI产出物价较前月下降0.1%，预估为升0.1%

路透伦敦8月19日 - 英国国家统计局周二公布：

* 英国7月PPI产出物价较前月下降0.1%，较上年同期下滑0.1%(预估为持平)

* 英国7月核心PPI产出物价较前月持平，较上年同期上升 0.9%(预估为升0.9%)

* 英国7月PPI投入物价较前月下滑1.6%，较上年同期下降 7.3%(预估为下跌6.55%)

以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)

产出物价(未经调整) 7月 6月 预估值

较上月(变动%) -0.1 -0.1 (-0.2) 0.1

较上年同期(变动%) -0.1 0.3 (0.2) 0.0

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)

较上月(变动%) 0.0 0.0 (0.0) 0.0

较上年同期(变动%) 0.9 1.0 (1.0) 0.9

投入价格(原料及燃料)(未经调整)

较上月(变动%) -1.6 -0.9 (-0.8) -1.1

较上年同期(变动%) -7.3 -4.5 (-4.4) -6.55

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)

较上月(变动%) -0.3 0.0 (-0.4)

较上年同期(变动%) -5.1 -3.8 (-3.5)

(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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