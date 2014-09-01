背景资料：中国预算法修订历程

路透北京9月1日 - 中国十二届全国人大常委会第十次会议于8月31日表决通过预算法修正案草案，历经十余载修订，这部“经济宪法”终于尘埃落定。

本次会议于8月25日至31日在北京举行。

修正案规定地方政府可以发行地方政府债券筹资，同时明确举借的债务应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源，而且只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。

在国库管理权方面，修正案延用了现行预算法的“央行经理国库制”，即“中央国库业务由中国人民银行经理”。

中国现行预算法1995年正式实施，2004年启动修订后即搁置，2009年重启预算法修改，2011年预算法修正案草案初审，2012年6月和2014年4月又先后进行了草案的二审和三审。

财政部数据显示，2014年，中国预算的财政收入超过13.9万亿元人民币，支出超过15万亿元。如何打造透明财政，管好庞大的国家“钱袋子”，无疑是修改预算法的焦点所在。

以下为预算法的修订历程：

--2014年8月31日，十二届全国人大常委会第十次会议审议通过预算法修正案草案。

--2014年4月21日，十二届全国人大常委会第八次会议三次审议预算法修正案草案。

--2013年8月，原定三审的预算法修正案草案“缺席”十二届全国人大常委会四次会议，三审延期。

--2012年6月，十一届全国人大常委会第27次会议二次审议预算法修正案草案，征得意见数超过30万条，打破了全国人大立法史上单项立法征求意见数纪录。

--2011年12月31日，十一届全国人大常委会第24次会议初次审议预算法修正案草案，这次审议没有对外公开。

--2011年11月，国务院常务会议讨论通过了预算法修正案(草案)，并决定提交全国人大常委会审议。

--2009年2月，全国人大常委会预工委、财政部、审计署等部门成立了预算法修订领导小组。

--2004年，全国人大成立预算法修订领导小组和起草小组，起草小组成员单位包括财政部、国家发改委、审计署等。由于各部门意见不统一等原因，此次修订最终搁置。