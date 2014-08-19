中国股市：沪综指续创逾八个月收盘高点，传媒股领涨

路透北京8月19日 - 中国股市沪综指周二小涨，改写逾八个月收盘高点。受利好消息刺激，传媒股集体走强。分析师指出，短期市场走势受经济形势困扰存在调整需求，但整体将维持强势格局。

沪综指 收报2,245.330点，涨5.864点或0.26%，此前收盘高点为2013年12月05日2,247.06点；上证A股今日成交1,552亿元人民币，上交易日为1,413亿元。

“这两天就基本的态度就是有一些风格切换，一般来说就是个市场节奏的问题。”信达证券策略分析师艾宜指出，这两天市场热点基本上是根据改革政策的主题性机会进行表现。

他并指出，前期大盘蓝筹股的上涨带动了市场人气，近期主题性板块开始接力大盘蓝筹股继续上涨。但国企改革对公司盈利的效应不会立竿见影，需要持续关注。

出版传媒 ，人民网 ，新华传媒 涨停报收。

中国国家主席习近平在中央全面深化改革领导小组第四次会议上称，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团。

中国国家主席习近平周一主持召开中央全面深化改革领导小组第四次会议时讲话并称，今年要真枪真刀推进改革，为今后几年改革开好头；而做好下一步工作关键是狠抓落实。要逐步规范国有企业收入分配秩序，对不合理的偏高、过高收入进行调整。