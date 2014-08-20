新债招标：中国七年期铁道债利率5.18%，投标倍数1.75倍--业内人士

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京8月20日 - 业内人士周三透露，中国铁路总公司今日招标发行的150亿元人民币七年期铁道债(企业债)，中标利率为5.18%，投标倍数1.75倍。
该期债为今年第六期铁道债(企业债)，采用单一利率(荷兰式)招标方式，利率区间为4.60%-5.60%。
此前刊登在中国债券信息网的公告称，该债按年付息，由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
起息日和缴款截止日均为周四（21日），牵头主承销商为国泰君安证券，联合主承销商还有申银万国证券、中银国际证券、中信建投证券等。
以下为今年已发行铁道债招标细节：
金额 期限 招标日期 中标利率 投标倍数 招标利率区间
(亿元) (年) (倍)
第一期 200 10 4月10日 5.78% 1.28 4.90%-5.90%
第二期 150 10 5月13日 5.26% 1.52 4.90%-5.90%
50 20 5月13日 5.40% 2.25 5.10%-6.10%
第三期 150 10 5月26日 5.42% 1.33 4.71%-5.71%
50 20 5月26日 5.51% 1.30 4.91%-5.91%
第四期 150 10 6月17日 5.26% 1.47 4.70%-5.70%
第五期 150 10 7月8日 5.40% 1.90 4.70%-5.70%
第六期 150 7 8月20日 5.18% 1.75 4.60%-5.60%
此前国务院已明确中国铁路总公司的铁路建设债券为政府支持债券。而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将在2014和2015年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。
2013年原铁道部一拆为三以实现政企分开，其中组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责，当年铁道债额度持稳未变，惟发行人转换为铁路总公司。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申